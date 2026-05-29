"보통은 기다려주는데 지쳐보이더라" 5이닝 보장 카드의 충격의 '2이닝 강판'…사령탑이 생각한 휴식 계획은? [대전 현장]

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 5회초 투구를 무실점으로 마친 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

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[대전=스포츠조선 이종서 기자] 첫 5이닝 이전 강판. 냉정한 판단에는 이유가 있었다.

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김경문 한화 이글스 감독은 29일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 SSG 랜더스와의 경기를 앞두고 전날(28일) 조기 강판한 왕옌청의 피칭을 이야기했다.

왕옌청은 첫 타자 김주원부터 몸 맞는 공이 나오는 등 불안한 출발을 했다. 1회와 2회 모두 실점을 한 왕옌청은 3회 박건우와 맷 데이비슨의 연속 안타로 추가 실점을 한 뒤 마운드를 윤산흠에게 넘겨줬다. 이후 불펜 실점으로 왕옌청은 2이닝 4안타(1홈런) 4사구 3개 2탈삼진 4실점으로 경기를 마쳤다.

왕옌청이 이날 경기 전까지 10경기 등판해서 단 한 차례도 5회 이전에 마운드를 내려간 적이 없었다. 첫 조기 강판. 타선이 터지면서 패전은 면했다.

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김 감독은 "보통은 3~4점 정도까지는 기다린다. 어제는 조금 지쳐보여서 일찍 교체하게 됐다"고 했다.

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추가 휴식 가능성에 대해서는 "일단 본인이 몸이 무겁다고 이야기하기 전까지는 가려고 한다"고 설명했다.

왕옌청은 흔들렸지만, 한화는 불펜진 호투와 타선이 터지면서 18대7로 대승을 거뒀다.

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김 감독은 "상대의 실책도 있었기는 하지만, 선수들이 끝까지 잘해줬다"라며 "불펜도 처음보다는 안정되고 있다. 타선도 하위타선에서 중요할 때 적시타도 나오고 이어주는 타점이 나왔다. 상위 타선에 의존하는 게 아니라 더 좋다"고 이야기했다.

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 한화 선발투수 화이트가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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한화는 29일 SSG전 선발투수로 오웬 화이트를 예고했다. 이원석(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-김태연(1루수)-심우준(유격수)이 선발 출전한다.

대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com