박명수, 더 독해진 소신 발언 “사람 하나 잘못 뽑아 작살난 꼴 알잖냐”

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[스포츠조선 조민정 기자] 개그맨 박명수가 6·3 지방선거 사전투표를 앞두고 유권자들의 적극적인 투표 참여를 당부했다.

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29일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서는 박명수와 박슬기가 '검색N차트' 코너를 통해 선거와 투표를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 사전투표가 전국 어느 투표소에서나 가능하다는 이야기가 나오자 박명수는 투표 참여의 중요성을 강조했다.

그는 "이게 사람의 마음 문제다. 투표하겠다고 마음먹으면 어디서든 할 수 있다"며 "귀찮아서 안 하는 게 아니라 소중한 권리를 꼭 행사했으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "권리를 꼭 놓치지 말라고 말씀드리고 싶다"며 유권자들의 참여를 독려했다.

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특히 박명수는 "사람 하나 잘못 뽑으면 어떤 꼴이 나는지 다들 알지 않느냐. 작살난다"고 직설적으로 말해 눈길을 끌었다. 그러면서 "우리나라가 더 잘 살 수 있도록 정말 똑 부러진 분을 뽑아주시길 바란다"고 강조했다.

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이에 박슬기 역시 "아이를 낳고 키우다 보니 예전보다 후보자들을 더 꼼꼼하게 살펴보게 되더라"고 공감했다.

한편 6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표는 29일부터 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 투표 시간은 오전 6시부터 오후 6시까지다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com