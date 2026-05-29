우지원 딸 우서윤·전희철 딸 전수완, 미스코리아 본선 진출..우월 DNA 인증

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[스포츠조선 조윤선 기자] '내 새끼의 연애'로 얼굴을 알린 전 농구선수 우지원의 딸 우서윤과 서울 SK 나이츠 전희철 감독의 딸 전수완이 미스코리아 선발대회 본선에 진출했다.

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지난 27일 서울 장충동 크레스트72에서는 제70회 미스코리아 미스 서울·경기·인천 선발대회가 개최됐다.

이날 대회에 참가한 우서윤은 선(善)에 이름을 올렸으며 협찬사상도 함께 수상했다. 미국 명문 터프츠대학교에서 파인아트를 전공한 우서윤은 175cm의 큰 키와 우월한 비율로 남다른 존재감을 드러냈다.

과거 SBS '스타주니어쇼 붕어빵', tvN '둥지탈출 시즌3' 등에 출연해 얼굴을 알렸던 우서윤은 지난 4월 종영한 tvN STORY '내 새끼의 연애2'에는 메기녀로 등장해 주목받았다.

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전수완은 미(美)에 이름을 올렸다. 세종대학교 무용과에 재학 중인 그는 지난해 방송된 '내 새끼의 연애1'에 출연해 큰 키와 청순한 비주얼로 관심을 모았다. 당시 배우 이종혁의 아들 이탁수와 최종 커플이 되며 화제를 모으기도 했다.

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전수완은 대회 후 자신의 SNS에 "미스 서울경기인천 美 수상했습니다. 감사합니다"라는 글과 함께 현장 사진을 공개하기도 했다.

한편 제70회 미스코리아 선발대회 본선은 8월 22일 개최된다.