"10승 해본 투수, 걱정 안해" ERA 8.37→재정비 완료…'강팀 KIA' 퍼즐, 사령탑은 굳게 믿는다

17일 잠실구장에서 열린 두산과 KIA의 경기. 5이닝 무실점 피칭을 펼친 KIA 선발 이의리를 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.17/

KIA 타이거즈 이의리. 사진제공=KIA 타이거즈

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[스포츠조선 이종서 기자] "크게 걱정 안 합니다."

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KIA 타이거즈는 29일 서울 잠실구장에서 열리는 LG 트윈스와의 원정경기 선발 투수로 이의리를 내세웠다

이어지는 부진에 잠시 재정비의 시간을 가졌다.

이의리는 올 시즌 9경기에 나와 1승5패 평균자책점 8.37을 기록했다.

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2021년 신인드래프트 1차지명으로 KIA에 입단한 이의리는 첫해 19경기 나와 4승5패 평균자책점 3.61을 기록하며 신인왕에 올랐다. 2022년과 2023년 각각 10승, 11승을 하며 승승장구했지만, 2024년 팔꿈치 인대 접합 수술을 받았다.

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2025년 중순 돌아와 10경기에 나와 1승4패 평균자책점 7.94를 기록했던 이의리는 올 시즌 본격적으로 시즌을 준비해 나갔다.

결과는 썩 좋지 않았다. 시즌 첫 등판이었던 3월29일 SSG 랜더스전에서는 2이닝 4실점으로 부진했고, 이후에도 기복있는 모습을 보여줬다. 4월17일 두산전에서 5이닝 무실점으로 호투를 하며 시즌 첫 승을 품었지만, 이후 다시 흔들리기 시작했다.

23일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 이의리. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.23/

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지난 10일 롯데전을 앞두고 이범호 KIA 감독은 "왜 못 던지는 거 같냐고 물어보니 자꾸 머릿속에서 볼을 던지고 나면 또 볼이 되면 어떻게 하지라는 생각을 한다고 하더라"라며 "아무래도 노래를 부르면 생각이 없어질테니 노래를 부르든 중얼거리든 해보라고 했다"고 이야기하기도 했다. 그러나 10일 롯데전에서 2⅔이닝 4실점으로 부진했던 이의리는 16일 삼성전에서도 5⅓이닝 3실점으로 무너지면서 결국 1군 엔트리에서 말소됐다.

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이의리는 24일 고양 히어로즈와의 퓨처스 경기에서 3이닝 3안타 3탈삼진 1실점을 하며 반등 조짐을 보였다. 무엇보다 4사구가 한 개도 없었다. 27일 1군 엔트리에 등록되면서 1군 선발 재진입 도전장을 냈다.

이 감독이 다시 한 번 믿음을 보였다. 이 감독은 "퓨처스에서 던지는 걸 TV로 봤다. 10승을 몇 번 했던 선수인데 수술을 한 뒤 머릿속에서 신경이 쓰였던 부분이 있는 거 같다. 작년 후반과 올해 초에 힘들어하는 거 같은데 10승이라는 걸 젊을 때 했던 투수라 크게 걱정은 안한다. 포인트 하나를 잡는다면 계속 좋은 피칭을 할 수 있을 거 같다"고 이야기했다.

이 감독은 이어 "우리나라에서 몇 안 되는 빠른 공을 던지는 좌완 투수다. (김)태형이와 함께 계속 키워야 팀도 더 강해질 수 있다. 좋은 피칭을 할 수 있게 좋은 상황을 만들어주며 진행해야할 거 같다"고 말했다.

5일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 어린이날 매치. 3회초 실점 위기를 넘긴 웰스가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.05/

한편, LG는 선발투수로 라클란 웰스를 예고했다. 올 시즌 7경기에서 2승2패 평균자책점 2.06을 기록했다 KIA를 상대로는 시즌 첫 등판이었던 4월2일 한 차례 맞붙어 6이닝 7안타 무4사구 2탈삼진 1실점으로 승리투수가 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com