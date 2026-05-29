'故 장제원 아들' 노엘, 부친 묘소 찾았다 "사랑해요 아빠"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 노엘(본명 장용준)이 고(故) 장제원 전 의원의 묘소를 찾으며 먹먹한 그리움을 전했다.

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29일 노엘은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 부친인 고 장제원 전 의원의 묘소를 찾은 모습이 담겼다.

묘소 주변에는 여러 개의 꽃바구니가 놓여 있어 눈길을 끌었다. 특히 한 꽃다발 리본에는 "사랑해요 아빠"라는 문구가 적혀 있어 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들었다. 긴 설명 없이 사진 한 장만 공개됐지만, 그 안에는 고인을 향한 애틋한 그리움과 쉽사리 전하지 못한 감정이 고스란히 담겨 먹먹한 여운을 남겼다.

2000년생인 노엘은 지난 2017년 Mnet '고등래퍼'와 '쇼미더머니6'에 출연하며 대중에 얼굴을 알렸다. 당시 장 전 의원의 아들로도 큰 관심을 받았지만, 이후 여러 차례 구설에 오르며 논란의 중심에 섰다. 2019년에는 음주운전 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고받았으며, 2021년에는 음주 측정 요구에 불응하고 경찰관을 폭행한 혐의 등으로 물의를 빚기도 했다.

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한편 장 전 의원은 2015년 부산의 한 대학 부총장 재직 당시 비서를 성폭행한 혐의로 경찰 수사를 받던 중, 지난해 3월 서울 강동구 한 오피스텔에서 유서와 함께 숨진 채 발견됐다.