섹시 배우, 식인 논란→수척 근황 “실제로 사람 먹어야 하는데 내가 어떻게..”

영화 스틸 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 아미 해머(39)가 한층 거칠어진 모습으로 근황을 드러냈다.

Advertisement

지난 28일(현지시간) 미국 연예매체 '페이지 식스'에 따르면, 아미 해머가 캘리포니아주 웨스트할리우드에서 포착됐다.

매체가 공개한 사진 속 아미 해머는 블랙 티셔츠와 카무플라주 반바지, 블랙 스니커즈를 착용한 편안한 차림으로 거리를 걷고 있다.

특히 에어팟과 야구 모자를 착용한 그는 콧수염과 턱수염을 기른 모습으로 눈길을 끌었다. 과거 깔끔한 이미지와 달리 한층 거칠고 수척해진 분위기가 인상을 남겼다.

Advertisement

아미 해머는 지난 2021년 여러 여성들로부터 성적 학대 및 식인 성향 의혹에 휩싸이며 활동을 사실상 중단했다.

Advertisement

이후 그는 약 5년째 할리우드 중심 활동에서 멀어진 상태다.

당시 온라인상에서는 아미 해머가 여성들에게 보낸 것으로 추정되는 메시지 내용이 확산되며 큰 파장을 일으켰다.

Advertisement

이후 일부 여성들은 그가 폭력적인 성적 판타지를 드러냈다고 주장했고, 전 연인 코트니 부체코비치는 해당 매체를 통해 "아미 해머가 내 갈비뼈로 바비큐해서 먹고 싶다고 말했다"고 폭로하기도 했다.

Advertisement

하지만 아미 해머는 관련 의혹을 꾸준히 부인해왔다.

또 지난해 6월 '고통스러운 교훈(Painful Lessons)' 팟캐스트에서는 식인 의혹에 대해 "정말 기괴한 이야기였다"고 언급했다.

그는 "사람들은 나를 식인종이라고 불렀고 모두가 그걸 믿었다"며 "식인종이 되려면 실제로 사람을 먹어야 하지 않나. 내가 어떻게 식인종이 될 수 있겠느냐"고 억울함을 드러냈다. 이어 "사람들이 했던 말들에는 불일치한 부분이 많았다"고 주장했다.

또 다른 팟캐스트 '클럽 랜덤(Club Random)'에 출연한 그는 의혹 이후 경제적으로 어려움을 겪고 있다고 털어놓기도 했다.

아미 해머는 "사람들은 내가 예전과 완전히 다른 재정 상황에 있다고 말한다"며 "맞다. 하지만 그 일을 통해 꼭 그런 삶이 아니어도 된다는 걸 배웠다. 지금이 인생에서 가장 행복하다"고 말했다.

한편 아미 해머는 지난 2023년 방송인인 전 부 엘리자베스 챔버스와의 이혼 절차를 마무리했다. 두 사람은 10년 넘는 결혼 생활 끝에 갈라섰으며, 슬하에 두 아이를 두고 있다.

tokkig@sportschosun.com