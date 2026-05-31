'이래서 LG가 무섭다.' 팀타율 6윈데 단독 1위. '천군만마' 문보경 문성주까지 돌아온다

2일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 경기. 2회말 LG 문보경이 안타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.02/

23일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문성주가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.23/

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[스포츠조선 권인하 기자]단독 1위에 오른 LG 트윈스가 다음주에 더 강해진다.

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부상으로 빠진 문보경과 문성주가 나란히 퓨처스리그 경기에 출전하며 1군 복귀 카운트다운을 시작했다.

문보경과 문성주는 29일 이천에서 열린 상무와의 퓨처스리그 경기에 부상이후 첫 출전을 했다. 문성주는 2번-좌익수, 문보경은 3번-지명타자로 선발 출전했다.

문성주는 3타수 2안타, 문보경은 3타수 1안타 1볼넷을 기록하며 첫날부터 좋은 타격감을 보였다.

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문성주는 1회말 첫 타석에서 좌전안타를 쳤고, 4회초엔 2루수 직선타를 기록했다. 6회초 세번째 타석에서 중전안타를 쳐 멀티히트를 완성했다. 이후 대주자 최명경으로 교체됐다.

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문보경은 1회말 첫 타석에선 2루수앞 병살타를 쳤지만 4회말 두번째 타석에서 좌전안타를 쳤다. 이후 함창건의 우중간 안타 때 홈을 밟아 득점했다.

6회말엔 1사 1루서 볼넷을 골라 찬스를 이었다. 8회말엔 2루수앞 땅볼로 이날의 타격을 마쳤다.

11일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 문보경이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.11/

22일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 문성주가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.22/

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문성주는 지난 1일 1군 엔트리에서 제외됐다. 옆구리 통증 때문. 이전부터 좋지 않아 휴식과 출전을 반복하다 상태가 호전되지 않자 충분히 치료를 받고 돌아오도록 했다.

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문보경은 오랜만에 수비에 나섰다가 뜻하지 않은 부상을 당했다. WBC에서 좋은 타격을 했으나 수비 때 허리를 다쳤다. 지명타자로만 나왔고 이내 수비도 할 수 있을 것으로 보였지만 햄스트링에 문제가 생겨 수비 출전이 미뤄졌다. 그러다 지난 5일 1루수로 출전했다가 타구를 잡으려다 공을 발로 밟으며 발목이 꺾이는 큰 부상을 당했다. 검진결과 인대 손상이 보여 복귀까지 4~5주가 필요하다고 했다.

올시즌 타격에서 어려움을 겪고 있는 LG인데 그나마 문성주와 문보경이 좋은 타격을 하고 있어서 더 LG에겐 타격이 컸다.

문성주는 26경기서 타율 3할6푼6리(82타수 30안타) 12타점, 문보경은 30경기서 타율 3할1푼(100타수 31안타) 3홈런 19타점을 기록 중이었다.

경기 감각을 되찾으면 바로 올라올 예정이라 둘 다 다음주엔 1군에 올 것으로 보인다.

LG는 올시즌 타격에서 어려움이 많다. 팀타율 2할6푼2리로 전체 6위에 머무르고 있다. 우승을 차지했던 2023년과 2025년엔 팀타율 1위에 올랐던 LG는 2024년엔 3위였다. 염 감독 부임 이후 가장 좋지 않은 타격페이스다. 문보경과 문성주가 돌아온다면 팀 타선에 큰 도움이 될 수 있다.

타선과 마운드 둘 다 그리 좋지 않은데도 삼성, KT와 1위 다툼을 하고 있고 30일엔 기어이 단독 1위에 오른 LG로선 문보경과 문성주의 복귀는 천군만마가 될 전망이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

5일 잠실야구장에서 열린 두산과 LG의 어린이날 매치. 4회초 1사 문보경이 안재석의 땅볼 타구를 수비하다 발목이 꺾여 괴로워하고 있다. 문보경은 곧바로 병원으로 이송됐다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.05/