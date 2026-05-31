'이혼' 이윤진 13세 子 다을, 韓 정착 후 놀라운 근황..."통·번역시험 고생 많았어"

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[스포츠조선 정안지 기자]통역사 겸 방송인 이윤진이 통·번역 시험에 도전하는 아들 다을이의 근황을 전했다.

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이윤진은 30일 자신의 SNS를 통해 "다을이 지난 두 달 엄마랑 공부하느라 고생 많았어"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 통·번역 시험에 응시하기 위해 시험장을 찾은 13세 다을 군의 모습이 담겼다. 수험표를 손에 든 채 시험장으로 향하는 다을 군은 어느새 훌쩍 자란 모습으로 시선을 사로잡았다.

또한 이윤진은 시험장 책상에 앉아 시험 전 어플 마이크를 체크 중인 다을 군의 모습도 공유했다. 이때 진지한 표정으로 시험을 준비하는 모습에서 긴장감과 함께 목표를 향한 열정이 고스란히 느껴졌다.

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프리랜서 통역사이자 번역가로 활동한 이윤진은 국제 정상회의와 세계 포럼, 각종 글로벌 행사에서 전문 통번역과 영어 MC를 맡아온 실력파다. 그런 엄마의 언어적 재능을 그대로 물려받은 듯 다을 군 역시 어린 나이에도 뛰어난 영어 실력을 갖춘 것으로 보인다.

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특히 다을 군은 여기서 그치지 않고 통·번역 시험까지 준비하며 꾸준히 실력을 쌓고 있는 모습이 감탄을 자아냈다. 이윤진은 두 달 동안 그런 아들의 공부를 돕는 등 함께 목표를 향해 달려온 모자의 특별한 시간이 훈훈함을 더했다.

한편, 이윤진은 배우 이범수와 2010년 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 뒀으나 지난 2024년 이혼소식을 알렸다. 2년 간의 갈등 끝 두 사람은 지난 2월 합의 이혼을 했다.

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이윤진은 2년여의 이혼소송이 진행되는 동안 딸, 아들과 함께 발리에서 생활했으며, 최근 발리 생활을 청산하고 한국 정착 소식을 전했다.

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이윤진은 지난 3월 "소을 다을이와 앞으로 새롭게 다시 시작할 집을 드디어 계약했다. 구축아파트라 또 공사를 시작해야 하지만 집에 진심인 우리 셋이 힘을 합쳐 따뜻하고 예쁜 집을 만들어보려 한다"라면서 새 집을 공개하기도 했다.

anjee85@sportschosun.com