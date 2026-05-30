"병 와서 살 빠져"..'무도' 박명수 매니저 정실장, 확 달라진 근황

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[스포츠조선 이게은기자] MBC '무한도전' 당시 개그맨 박명수의 매니저 정 실장(본명 정석권)이 핼쑥해진 근황을 전했다.

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30일 유튜브 채널 '하와수'에는 '독침수거! 16년 만에 다시 만난 최코디 & 정실장을 모셨습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박명수와 정준하는 이날 게스트에 깜짝 놀랐다. 정준하의 전 매니저 최코디(배우 최종훈), 박명수 전 매니저 정 실장이 등장했기 때문. 최코디는 정준하와 무려 16년 만의 만남으로 눈길을 끈 반면, 정실장은 박명수와 자주 만났다고 밝혔다.

정준하는 너무 핼쑥해진 정 실장의 모습에 "얼굴이 왜 이렇게 많이 변했냐. 되게 젊어졌다"라며 놀랐고 정 실장은 "병이 와서 살이 조금 빠졌다. 살이 빠지니 이목구비가 뚜렷해졌다"라고 말했다.

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정 실장은 요즘도 매니저 일을 하고 있다면서 "난 매니저 일을 안 해 본 적이 없다. 지금은 주영훈, 사무엘 등을 담당하고 있고 걸그룹을 준비 중이다. 4년 준비한 걸그룹은 내년 초에 데뷔할 예정"이라며 근황을 밝혔다. 박명수와는 티격태격 케미를 선보여 연신 웃음을 자아냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com