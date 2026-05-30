'환연2' 성해은, 마시지 후 싹 사라진 팔뚝살..."림프절 막히면 살 된다"

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[스포츠조선 정안지 기자]'환승연애2' 출신 성해은이 과거와 확연히 달라진 팔 라인을 공개하며 자신만의 팔뚝살 관리 비법을 전했다.

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30일 유튜브 채널 '해피해은 HAEPPY'에는 "안 빠지던 팔뚝살, 이렇게 하니까 달라졌어요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 성해은은 "지금은 팔뚝살이 과거에 비해서 확연하게 많이 빠졌다"라면서 과거 사진과 현재 모습을 비교한 뒤 팔뚝살 빼는 법을 공유했다.

그는 "팔뚝살 빠지는 데는 순서가 있다"라면서 "상체에 쌓인 부기 제거 후 근력 운동으로 라인 정리해야 한다. 상체에 있는 림프관이 막혀 있고 부종이 있는 상태에서 근력 운동을 해봤자 아무 소용이 없다"라며 설명했다.

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그러면서 성해은은 "몸의 순환이 가장 중요하다. 겨드랑이와 목 근처를 잘 풀어줘야 팔뚝살을 뺄 수 있다"라면서 "림프절이 막혀 순환이 안 되면 혈액 순환도 안 되면 염증, 노폐물, 독소들이 쌓여 결국에 부종이 되고 살이 된다. 그러면 체지방이 쌓이고 림프가 압박돼서 더 순환이 안 된다"라고 말했다.

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성해은은 손 마사지와 폼롤러를 활용한 림프 마사지 방법을 직접 시연하며 누구나 따라 할 수 있는 관리법을 소개했다. 그는 "팔뚝살을 빼려면 림프 순환 마사지가 중요하다"라고 강조했다.

또한 자세의 중요성도 언급했다. 성해은은 "어깨가 말리면 순환이 막혀서 팔뚝 뒷부분에 살이 찐다"라면서 "척추 정렬 외에도 살 때문이라도 자세를 바르게 해야 할 이유가 생긴 것"이라면서 자세 교정법에 대해서도 설명해 눈길을 끌었다. 특히 그는 "살 때문에라도 자세를 바르게 해야 할 이유가 생긴 것 같다"며 현실적인 조언을 덧붙여 공감을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com