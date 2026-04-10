블랙핑크 리사, 재벌 남친 결별 후 泰 연하남과 환승연애? 파격 비키니 밀착샷

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 리사의 파격 비키니 밀착샷이 또 한번 전쟁과 같은 루머를 몰고왔다.

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8일 태국 인플루언서 블루 퐁티왓은 "축하해 락스타"라며 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진은 리사의 29번째 생일 파티에서 찍은 것이다. 리사는 화려한 비즈로 장식된 비키니를 입고 블루 퐁티왓과 다정하게 포즈를 취했다. 블루 퐁티왓은 리사의 얼굴이 프린트 된 복면을 쓰거나, 모래 위에 촛불로 리사의 이름을 만들고 풍선 장식을 하는 등 이벤트를 준비했다.

이에 리사와 블루 퐁티왓의 관계에 대한 여러가지 이야기가 나왔다.

리사는 2023년부터 전세계 부호 2위인 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 그룹 회장의 셋째 아들인 프레데릭 아르노와 열애설에 휘말렸다. 두 사람은 미국 그리스 이탈리아 프랑스 등에서 데이트를 즐기는 모습이 포착돼 열애설이 불거졌지만 공식적인 입장은 밝히지 않았다. 그러나 아르노의 가족 여행에 리사가 합류한 모습이 공개되며 열애설을 넘어 결혼설까지 제기됐던 상황이었다.

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이런 가운데 리사의 생일파티에 아르노 대신 다른 남성이 등장하면서 결별설과 새로운 열애설이 불거졌다. 이와 관련 리사 측은 여전히 침묵을 지키고 있다.

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블루 퐁티왓은 2000년생으로 배우 가수 모델로 활동하며 약 256만명의 SNS 팔로워를 보유하고 있다.

1997년 생인 리사는 블랙핑크 멤버로 월드투어를 성공적으로 마무리 지었으며, 지난달 새로운 솔로 EP '데드라인'을 발표했다. 그는 K팝 아티스트 최초로 미국 라스베이거스 레지던시 공연을 확정했으며 11월에는 시저스 팰리스 콜로세움 극장에서 단독 공연을 펼친다. 또 넷플릭스 액션 스릴러 영화에 출연을 확정, 마동석 이진욱과 호흡을 맞출 계획이다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com