"MC몽에 몇백억 줬다고?"..차가원 "입 열면 엔터판 뒤집어진다" 작심 발언 (PD수첩)

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[스포츠조선 박아람 기자] MBC 'PD수첩'이 가수 MC몽과 원헌드레드레이블을 둘러싼 각종 의혹을 집중 조명한다.

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지난 29일 MBC 'PD수첩' 측은 공식 채널을 통해 '[PD수첩 1509회 예고] MC몽과 회장님의 K팝 영업 비밀'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 최근 소속 아티스트 미정산 논란에 휩싸인 원헌드레드레이블과 관련한 연예계 관계자들의 인터뷰가 담겼다.

한 공연 유통업체 대표는 "아티스트는 미정산으로 시달리고 있는데 그 많은 돈이 어디로 갔겠느냐"고 주장했으며, 엔터테인먼트 경호업체 대표는 "(차가원 회장이) MC몽에게 몇 백억 원을 줬다는 이야기가 업계에서 오가고 있다"고 말했다.

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또 다른 인터뷰에서는 한 감정평가사가 "이승기와 백현을 끌어들여 현금을 당겨오고 있는 것 같다"고 주장해 눈길을 끌었다.

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무엇보다 원헌드레드레이블의 수장인 차가원 회장이 직접 'PD수첩' 제작진과 인터뷰에 나선 모습이 공개돼 관심을 모았다. 차가원 회장은 "제가 입을 열면 아마 이 엔터판이 뒤집어질 수도 있다"는 의미심장한 발언을 남겨 방송에 대한 궁금증을 높였다.

앞서 MC몽은 최근 세 차례에 걸쳐 개인 SNS 라이브 방송을 진행하며 자신을 둘러싼 의혹을 전면 부인한 바 있다. 그는 "'PD수첩' 측으로부터 회사 운영 자금과 불법 도박 의혹 등에 대한 입장 요청을 받았다"며 "회사 자금으로 불법 도박을 했다는 게 무슨 말인지도 이해가 안 간다. 계좌를 확인하면 다 나오는 일"이라고 반박했다.

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이어 자신은 프로듀서 역할만 맡았을 뿐 회사 회계 업무에는 관여하지 않았다고 주장했다. 또한 'PD수첩' 제보자로 추정되는 인물들을 언급하며 제보 내용의 신빙성에도 의문을 제기했다.

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특히 MC몽은 라이브 방송 과정에서 자신을 둘러싼 '도박' 의혹을 강하게 부인하며 관련 인물들의 실명을 언급해 화제를 모으기도 했다. 그는 'PD수첩'이 취재 중인 내용을 사전에 인지한 뒤 선제적으로 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

방송 전부터 업계 안팎의 관심이 집중되고 있는 가운데, 'PD수첩'이 취재한 MC몽과 차가원 회장 관련 내용은 오는 6월 2일 방송된다.

tokkig@sportschosun.com