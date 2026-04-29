서인영 "첫 결혼 소파만 2500만 원, 내돈내산…지금은 명품도 다 처분"

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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 과거 2500만원대 소파 구매부터 최근 명품 처분까지, 달라진 소비관을 솔직하게 털어놨다.

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29일 유튜브 채널 '개과천선서인영'에는 '집에서 하루종일 된장찌개 끓이고 김밥마는 서인영 최초공개 (-10kg 다이어트 김밥)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 집에서 직접 된장찌개와 김밥을 만들며 일상을 공개했다.

특히 시청자 질문에 답하는 과정에서 과거 고가의 가구 구매 경험을 언급해 눈길을 끌었다.

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그는 현재 사용 중인 소파 가격을 묻는 질문에 "그때 500만원 정도였는데 300만원대에 샀다"고 답했다.

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이어 과거 결혼 당시를 떠올리며 "첫 결혼 때 산 건 거의 2500만원이었다. 누가 샀냐고? 내가 샀다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

과감했던 소비와 달리, 현재는 확연히 달라진 모습이다.

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서인영은 명품 구두와 가방 처리 여부에 대해 "중고로 조금씩 넘겼다. 몇 박스씩 싸 들고 다니면서 정리했다"고 털어놨다.

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이어 "꼴 보기 싫을 때는 딱 싫더라. 내가 그렇게 싫어지게 될 줄 몰랐다"고 덧붙이며 변화된 심경을 전했다.

이날 영상에서는 다이어트 비결도 함께 공개됐다. 서인영은 "쌀을 끊은 지 7개월 됐다"며 "구운 계란과 생식을 먹고 관리했다"고 설명했다.

또한 "운동은 거의 안 하고 순환 관리 위주로 한다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com