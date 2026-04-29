'김태용♥' 탕웨이, 둘째 임신 직접 발표..."전혀 예상 못 했다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 탕웨이가 둘째 임신 소식을 직접 전했다.

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29일 탕웨이는 자신의 SNS를 통해 직접 임신 사실을 발표하며 기쁜 마음을 감추지 않았다.

그녀는 "맞다. 전혀 예상 못한 일이라 매우 기쁘다. 집에 새끼 말 한 마리가 더 생기게 되어 모두가 기대하고 있다"는 글과 함께 말 피규어 사진을 게재했다.

글 속의 '새끼 말'은 올해 출산 예정인 뱃속의 태아를 의미하는 것으로, 탕웨이는 은유적이면서도 따뜻한 표현으로 팬들에게 소식을 전했다.

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1979년생인 탕웨이는 올해 47세로 둘째 자녀를 임신했다.

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앞서 지난 28일 중국 현지 매체들은 탕웨이의 임신설을 보도하며, 볼록해진 배가 드러난 그녀의 모습을 포착해 큰 화제를 모은 바 있다. 보도 하루 만에 탕웨이가 직접 이를 인정하며 임신설은 공식적인 경사가 됐다.

영화 '만추'를 통해 인연을 맺은 탕웨이와 김태용 감독은 지난 2014년 7월 국경을 초월한 결혼으로 세간의 주목을 받았다.

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이후 2016년 첫째 딸 썸머를 출산한 지 10년 만에 들려온 둘째 소식에 부부의 금슬 또한 다시 한번 재조명되고 있다.

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소식을 접한 팬들은 "47세 임신이라니 대단하다", "건강하게 순산하시길 바란다", "김태용 감독님 정말 축하드린다" 등 뜨거운 축하 메시지를 쏟아내고 있다.

한편, 탕웨이는 임신 중에도 철저한 건강 관리를 병행하며 태교에 집중할 것으로 알려졌다.

narusi@sportschosun.com