진태현, '이숙캠' 강제 하차 논란 속 심경…"모든 것은 다 내가 선택한 책임"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진태현이 '이혼숙려캠프' 하차 이후 담담한 심경을 전했다.

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진태현은 29일 자신의 SNS를 통해 아내 박시은과 산책을 즐긴 일상을 공개하며 의미심장한 글을 남겼다.

그는 "모든 것은 살다 보면 그냥 인생의 점일 뿐이다. 모든 것은 다 이유가 있고, 모든 것은 다 제가 선택한 책임"이라고 밝혔다.

이어 "저에겐 사랑하는 아내가 있다. 그럼 이미 다 가진 것"이라며 "겉으로 보이는 것으로 평가하는 세상에서 진짜 삶으로 살아내는 것이 얼마나 중요한지 알기에 가짜로 살아갈 이유가 없다"고 강조했다.

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또한 "사랑하는 아내와 아빠라고 불러주는 딸들, 후원하고 있는 육상 장학생 아이들을 사랑할 수 있음에 감사하다"며 "다른 건 다 살아가는 도구일 뿐이지 전부가 될 수 없다"고 덧붙였다.

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진태현은 직접 프로그램명을 언급하지는 않았지만, 최근 마지막 녹화를 마치고 하차한 '이혼숙려캠프' 이후 심경을 에둘러 표현한 것으로 보인다.

앞서 그는 손편지를 통해서도 "그 어떤 촬영보다 열심히 했다"며 프로그램을 향한 애정을 드러낸 바 있다.

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JTBC는 지난 27일 진태현의 하차를 공식화했으며, 이후 그의 진심 어린 메시지가 이어지며 관심이 집중되고 있다.

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한편 진태현의 빈자리는 배우 이동건이 새롭게 합류해 채울 예정이다.

narusi@sportschosun.com