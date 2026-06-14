재혼 앞둔 서인영, 카메라 앞에서 돌연.."이제 때까지 보여주는 여자" 충격 근황

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 서인영이 자신의 손 스킨케어 루틴을 공개하며 예상치 못한 '충격적인 손 상태'로 화제를 모았다.

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최근 서인영의 유튜브 채널 개과천선 서인영에는 '충격적인 서인영 손 위상 상태'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 평소 자신이 애용하는 스킨케어 루틴을 소개하며 "나 이거 되게 좋아한다"라고 말한 뒤, 손 각질 관리에 사용하는 크림을 직접 소개했다.

그는 "이걸로 손을 관리한다. 손이 거칠거칠하지 않냐. 이렇게 하면 각질이 나온다"라며 손에 크림을 듬뿍 바른 뒤 문지르는 과정을 보여줬다.

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이어 때수건까지 활용해 손을 집중적으로 관리하자, 피부 표면에서 각질이 뭉쳐 떨어지는 모습이 그대로 드러났다.

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예상보다 강한 각질 제거 효과에 제작진 역시 놀라움을 감추지 못한 것으로 전해졌다.

서인영은 이에 대해 "이제 때까지 보여준다. 저 이런 여자다"라며 특유의 너스레 섞인 멘트로 분위기를 풀었다.

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영상은 서인영의 꾸밈없는 일상 관리 방식과 함께 예상치 못한 비주얼이 공개되면서 온라인상에서 관심을 끌고 있다.

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한편 서인영은 지난 2023년 일반인 사업가와 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 그는 6세 연상의 콘텐츠 크리에이티브 기업 NP 대표 A씨와 공개 열애를 시작했으며, 현재 재혼을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

shyun@sportschosun.com