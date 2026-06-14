유재석, 매니저도 없이 홀로 시사회 참석 미담.."혼자 온 연예인 처음 봐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 유재석이 홀로 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자' 시사회를 찾았던 일화를 공개했다.

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13일 KBS '해피투게더' 유튜브 채널에는 '해투와 사는 남자, 뿔테 트리오 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 '해피투게더' 6년 만의 복귀 프로젝트 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' MC로 나선 유재석, 장항준, 윤종신이 사전 만남을 갖고 '찐친 토크'를 펼치는 모습이 담겼다.

이날 유재석은 영화 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남')로 거장 감독의 반열에 올라선 장항준을 향해 "1,689만 관객 돌파를 축하한다"고 인사를 건넸다.

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이에 장항준은 "'왕사남' 개봉할 때 재석이가 여러 면에서 진짜 마음 많이 써줬다. 그게 흥행의 결정적인 시발점이 됐다고 생각한다. 영화 개봉하는 날 '유퀴즈'도 방영됐다"며 고마움을 전했다.

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유재석은 "의도한 건 아니지만 공교롭게도 그게 참 잘 됐다"며 "내가 시사회도 가서 봤다"고 말했다. 그러자 장항준은 "연예인이 매니저도 없이 혼자 왔다 가는 건 처음 봤다"며 놀라움을 드러냈다.

유재석은 "혼자 가서 봤는데 느낌이 다르더라. 옆에 있던 분들이 울었다. 나도 슬프긴 했지만 나는 이 영화를 관객의 입장이 아닌 항준이 형에게 이입이 돼서 관객 반응을 보게 됐다"고 밝혔다.

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장항준은 "재석이가 개봉 전부터 '이번에는 뭔가 달라. 조짐이 달라'라는 이야기를 했다. 그런 이야기는 처음 들어봤다"고 털어놨다.

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유재석은 "솔직히 500만은 넘을 수 있을 거라고 생각했는데 1,600만이 넘을 줄은 몰랐다. 형 인생이 달라졌다"며 자기 일처럼 기뻐했다.