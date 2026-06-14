이 사람이 신동이라고? 5개월 만에 37kg 감량...몰라보게 달라진 '반전 근황'

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 다이어트 성공 이후 한층 달라진 근황을 공개개했다.

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신동은 13일 자신의 "북경에서 제대로 놀고 왔어요~"라며 중국에서 보낸 여행을 자랑했다.

그는 "맛있는 것도 먹고, 구경도 하고, 사진도 찍고, 놀이기구도 타고. 오랜만에 여행!! 알차게 하루를 보냈네요"라며 바쁜 일정 속에서도 짧지만 알차게 보낸 휴가를 전했다.

이번 방문은 슈퍼주니어의 행사 일정으로 중국 베이징을 찾은 가운데, 틈을 내 여행처럼 시간을 보낸 것으로 보인다.

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특히 이번 근황에서 가장 눈길을 끈 것은 몰라보게 달라진 신동의 외모였다.

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최근 신동은 약 37kg을 감량한 사실이 알려지며 큰 화제를 모은 바 있다. 사진 속 그는 이전과는 확연히 달라진 모습으로 등장해 팬들의 놀라움을 자아냈다.

앞서 신동은 여러 방송과 콘텐츠를 통해 체중 감량 과정을 솔직하게 공개했다. 그는 한때 비만 치료제 위고비가 출시되자마자 이른바 '위고비 다이어트'를 시작했다고 밝힌 바 있다.

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그러나 최고 단계까지 투약했음에도 몸의 큰 변화가 나타나지 않자 결국 위고비 투약을 중단했고, 이후 본격적인 생활 습관 개선에 돌입했다.

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신동은 오후 10시 이후 금식, 정해진 시간에 맞춘 식사, 야식 완전 중단, 하루 1만 보 이상 걷기 등 철저한 자기 관리 방법을 실천했다고 전했다. 이러한 꾸준한 노력 끝에 그는 약 5개월 동안 총 37kg 감량에 성공했다고 밝혀 많은 이들의 놀라움을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com