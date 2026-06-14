'김태현♥' 미자, '2세 포기' 기사 쏟아졌는데..."딩크 아니다" 직접 해명

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 미자가 팬들의 질문에 직접 답하며 남편 김태현과의 2세 계획에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

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미자는 14일 SNS를 통해 진행한 '무엇이든 물어보세요' 코너에서 팬들과 적극적으로 소통하는 시간을 가졌다.

이날 한 팬은 "혹시 조심스럽게 여쭤봐요. 딩크이신지 해서요. 제가 그래서"라며 미자 부부의 자녀 계획에 대해 질문했다.

이에 미자는 망설임 없이 "딩크 아니에요"라고 답한 뒤, "생겨도 좋고 안 생겨도 좋고"라고 덧붙이며 자신의 생각을 솔직하게 전했다.

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특히 미자는 자녀 계획에 대해 조급함을 갖기보다 자연스러운 흐름에 맡기겠다는 듯 담담한 태도를 보여 눈길을 끌었다.

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미자는 앞서 지난 3월에도 '2세 준비는 안 하나요'라는 질문에 "합쳐서 90세가 훌쩍 넘었다"고 답했고 이에 '2세 포기' 기사가 쏟아지자 "나는 딱히 딩크 선언한 적은 없다"고 해명한 바 있다.

평소 남편 김태현과 친구 같은 부부 관계를 자랑해온 미자는 방송과 SNS를 통해 유쾌한 결혼 생활을 공개하며 많은 사랑을 받고 있다.

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한편 미자는 배우 장광과 전성애 부부의 딸로, 지난 2022년 6세 연상의 개그맨 김태현과 결혼했다.

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현재는 유튜브 채널 미자네 주막을 운영하며 다양한 콘텐츠를 선보이고 있으며, 쇼호스트로도 활발하게 활동 중이다.

최근에는 다이어트 성공 소식으로 화제를 모으기도 했다. 미자는 약 7일 만에 4.35kg 감량에 성공했다며 "아침 몸무게 49.23kg, 미쳤다. 숨겨져 있던 라인이 드러났다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

shyun@sportschosun.com