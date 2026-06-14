한가인 아들, 얼마나 잘생겼으면…여학생에 공개 고백 받았다 "첫눈에 반했나 봐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 한가인의 아들이 떡잎부터 남다른 비주얼을 인증했다.

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최근 한가인의 유튜브 채널에서는 '한가인과 아예 다른 '연정훈 자식 훈육법' 최초 공개 (엄청 살벌함, 진짜 목소리)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한가인은 "날씨가 좋아지니까 애들이 어디 놀러 가고 싶어하는데 아쿠아리움에서 쿠키런과 콜라보를 한다더라. 애들 내보내고 저는 자유부인의 시간을 가지려는 속셈으로 이런 촬영을 기획했다"며 연정훈과 아이들을 아쿠아리움으로 보냈다.

아쿠아리움에 간 세 사람. 연정훈은 중간중간 싸우는 남매를 단호하게 훈육하며 아이들을 인솔했다. 능숙한 연정훈의 모습에 제작진은 "애들 데리고 많이 오셨나보다"라고 물었고 연정훈은 "수백 번도 더 왔다"고 밝혔다.

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제작진은 "이런 데 올 때는 가족이 다 같이 오는 거냐. 아니면 연 배우님만 따로 오냐"고 물었고 연정훈은 "저만 온다. 엄마는 이석증 때문에 잘 못 왔다"고 밝혔다. 그러면서 "그래도 얘네들이 커서 가방에 얘네들 기저귀 같은 거 안 챙겨도 돼서 편해졌다"고 밝혔다.

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물고기들을 실컷 구경한 뒤 기념품숍에 간 세 사람. 그때 한 여학생이 아들 제우 군에게 인형을 선물로 주며 고백했다. 이에 제작진은 "첫눈에 반했나봐"라고 깜짝 놀랐고 제우 군은 쑥스러운 듯 아무 말을 하지 않아 귀여움을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com