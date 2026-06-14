이순실, 위고비 맞고 36kg 감량..개미허리 자랑 "2XL→44반 스몰 입어" ('사당귀')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이순실이 36kg 감량 후 '뼈말라'로 변신해 놀라움을 안겼다.

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오늘(14일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에서 몰라보게 살이 빠진 이순실이 등장해 충격을 선사한다.

앞서 '사당귀'를 통해 위고비를 맞고 있다고 밝혔던 이순실은 36kg 감량에 성공한 후 한줌에 잡힐 듯한 개미 허리로 등장했다. 이순실은 "원래 2XL를 입었는데 이제는 44반 스몰을 입는다"며 키 171cm에 59kg의 늘씬한 몸매를 자랑한다.

이순실은 스몰 사이즈 옷을 장착하고 "퀸 오브 더 아시아"를 외치며 즉석 런웨이를 펼친다. 성큼성큼 걸음을 내디딜 때마다 압도적인 슬림핏을 자랑하는 이순실의 환골탈태한 모습에 전현무는 "진짜 많이 뺐다"며 감탄한다. 김숙은 "진짜 날씬하다. 카메라가 잘못된 거 아니야?"라며 현실을 부정해 웃음을 자아낸다고.

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그런가 하면 이순실과 '연예계 최고령 산모' 한다감의 뜻밖의 친분이 밝혀진다. 과거 토크쇼에서 만나 이순실과 친분을 쌓은 한다감은 이순실의 마트 시장조사에 함께 나서 찐친 바이브를 뽐낼 예정.

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뼈말라로 완벽 변신한 이순실의 모습은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다.