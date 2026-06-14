"사과하고 싶습니다" 日 결국 눈물의 기자회견…모리야스 감독 "주장 엔도 이탈, 선수에게 끔찍한 일을 전한단 생각"

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[스포츠조선 김가을 기자]모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 또 한번 눈물을 흘렸다.

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일본 축구대표팀은 15일 오전 5시(이하 한국시각) 미국 댈러스의 댈러스 스타디움에서 네덜란드와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 1차전을 치른다.

일본 언론 닛칸스포츠는 14일 '모리야스 감독이 눈물을 흘리며 엔도 와타루(리버풀) 이탈 통보에 대한 심경을 전했다. 그는 공식 기자회견에서 눈에 눈물을 글썽였다. 엔도 관련 질문이 나오자 이례적인 사과를 했다'고 보도했다.

결전을 앞두고 대형 변수가 있었다. '캡틴' 엔도의 이탈이었다. 앞서 야마모토 마사쿠니 일본축구협회 기술위원장은 미국 테네시주 내슈빌의 일본 대표팀 베이스 캠프에서 기자회견을 열고 엔도의 대표팀 탈락 소식을 전했다. 부상이 끝내 발목을 잡았다. 엔도는 지난 2월 선덜랜드와의 경기에서 왼발등 인대를 다쳐 수술대에 올랐다. 이후 재활에 집중하며 지난달 31일 아이슬란드와 대표팀 친선 경기에 복귀했다. 그는 베이스 캠프까지 합류해 북중미월드컵 출전의 희망을 품었지만 결국 고개를 숙였다. 그의 대체 선수로는 마치노 슈토(묀헨글라트바흐)가 선발됐다. 엔도의 주장 완장은 수비수 이타쿠라 고(아약스)가 이어받았다.

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엔도는 대표팀 은퇴도 선언했다. 그는 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '다친 이후 내가 할 수 있는 것은 모두 해와서 후회는 없다. 카타르월드컵 이후 주장으로 대표팀을 이끌며 월드컵 우승이라는 목표를 입에 올릴 수 있는 팀으로 성장한 게 자랑스럽다. 이번 소집을 끝으로 대표팀에서 은퇴하기로 했다. 이제부터 한 명의 팬으로서 대표팀을 응원하겠다. 모두 후회 없이 쏟아붓기를!'이라고 했다.

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닛칸스포츠는 '엔도에게 이탈을 통보했을 때의 상황을 묻자 모리야스 감독의 얼굴은 빨개지고 눈에 눈물이 맺혔다. 네덜란드와의 경기를 앞둔 공식 기자회견이었지만 이례적 사과가 있었다'고 했다.

모리야스 감독은 "내가 정말 끔찍한 일을 선수에게 전하고 있다는 생각을 했다. 엔도가 상처받는 것은 물론이고, 그를 소중히 여기는 가족이나 응원해주는 분들까지 상처 입힌 일이 됐다는 점에서 나는 죄송한 마음이다. 사과하고 싶다"고 했다.

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닛칸스포츠는 '모리야스 감독은 코치로 참가한 2018년 러시아 대회부터 엔도와 함께 싸워왔다. 2021년 열린 도쿄올림픽 때는 와일드 카드(24세 이상 선수)로 투입했고, 카타르월드컵 이후 주장으로 임명해 팀을 꾸려왔다. 그럼에도 일본의 승률을 1%라도 올리기 위해 특별 대우는 하지 않았다. 모리야스 감독은 선수들에 대한 존중을 놓치지 않았다. 그는 경기 전날 밤 선수의 방을 직접 찾아가 설명했다. 엔도 역시 당황하지 않고 침착하게 받아들였다고 전해진다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com