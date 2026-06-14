혜리, 팬미팅 도중 어깨끈 '뚝'..노출 사고 위기에도 끝까지 무대 '역시 프로'

사진=SNS 캡쳐

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[스포츠조선 정유나 기자] 걸스데이 출신 배우 혜리가 팬미팅 무대 도중 의상 끈이 끊어지는 돌발 상황을 침착하게 수습하며 프로다운 면모를 드러냈다.

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혜리는 지난 13일 서울 서대문구 이화여자대학교 삼성홀에서 열린 '2026 혜리 아시아 투어 팬미팅 '하이라이드(HYERIDE)' 인 서울'을 통해 국내 팬들과 특별한 시간을 보냈다.

이날 혜리는 팬들과 진솔한 이야기를 나누는 것은 물론, 걸스데이 히트곡 메들리 무대를 선보이며 뜨거운 호응을 얻었다. 특히 '썸띵(Something)', '링마벨(Ring My Bell)', '달링(Darling)', '반짝반짝', '한번만 안아줘', '기대해' 등 추억의 무대를 연이어 선사하며 현장 분위기를 달궜다.

하지만 공연 도중 예상치 못한 사고가 발생했다. '링마벨' 무대를 소화하던 중 입고 있던 상의의 오른쪽 어깨끈이 갑자기 끊어진 것. 자칫 노출 사고로 이어질 수 있는 아찔한 순간이었다.

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순간 놀란 표정을 지은 혜리는 이내 침착함을 되찾고 끈이 끊어진 부분을 손으로 고정한 채 안무와 무대를 이어갔다. 특히 몸을 크게 숙이는 동작에서도 의상을 놓치지 않으며 끝까지 공연을 마무리해 팬들의 박수를 받았다.

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한편 혜리는 올해 하반기 공개 예정인 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'과 영화 '열대야'로 대중과 만날 예정이다.

jyn2011@sportschosun.com