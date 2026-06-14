'대회 3일차, 첫 이변이 터졌다' '언더독' 호주, FIFA랭킹 5계단 위 튀르키예 2-0 완파..'방패가 창을 눌렀다'

승리에 기뻐하는 호주 선수들 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]2026년 북중미월드컵 3일 차에 제대로 이변이 터졌다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 27위 호주가 튀르키예(22위)에 완승을 거뒀다. 모두의 예상을 깬 놀라운 결과였다. 이번 월드컵에서 랭킹이 낮은 팀이 높은 팀을 꺾은 첫 번째 사례다.

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호주는 14일(이하 한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 벌어진 튀르키예와의 조별리그 D조 1차전서 네스토리 이란쿤다의 결승골과 코너 메트칼프의 쐐기골로 2대0 승리를 거뒀다. 4년 전 카타르 대회에서 16강에 올랐던 호주는 첫 판부터 승리하며 조별리그 통과에 유리한 고지를 점령했다. 반면 24년 만에 월드컵 무대를 밟은 튀르키예는 파상공세를 펼쳤지만, 상대의 철벽수비에 막혔다. D조는 개최국 미국이 1위, 호주가 2위를 달렸다. 튀르키예와 파라과이가 각각 3위와 4위다. 미국은 전날 폴라린 발로건의 2골을 앞세워 파라과이에 4대1 대승했다.

승리의 세리머니를 펼치는 호주 선수들 AP

호주의 '방패'가 튀르키예의 '창'을 막아 승리한 경기였다. '선수비 후역습'을 앞세운 호주의 실리축구가 제대로 통했다. 호주는 전반 27분, 이란쿤다가 결승골을 터트렸다. 그 시작점은 골키퍼 패트릭 비치였다. 빠르게 역습을 전개했다. 폴 오콘엥스틀러의 패스를 받은 이란쿤다가 골키퍼와 수비수 2명이 달려드는 상황에서도 오른발 슈팅으로 마무리했다. 당황한 튀르키예는 파상공세를 퍼부었다. 슈팅 30개, 유효 슈팅 8개를 기록하고도 '두줄 수비'를 펼친 호주의 골문을 끝내 열지 못했다. 오히려 호주는 후반 30분 역습으로 추가골을 터뜨렸다. 상대 이스마엘 윅세키의 실수를 놓치지 않은 메트칼프가 낮고 강한 왼발 중거리슛으로 튀르키예 골망을 흔들었다.

승리를 축하하는 호주 선수와 팬들 EPA

미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 C조 브라질과 모로코의 빅매치는 치열한 공방 끝에 1대1 무승부를 기록했다. 모로코가 전반 21분 이스마엘 사이바리의 선제골로 기선을 잡았다. 종아리 부상으로 네이마르가 결장한 브라질은 전반 32분 비니시우스 주니오르가 환상적인 개인기에 이은 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 두 팀은 후반전 치열하게 싸웠지만 추가골 없이 승점 1점씩을 나눠 가졌다. C조의 스코틀랜드는 보스턴 스타디움에서 아이티를 맞아 존 맥긴의 결승골을 앞세워 1대0 승리, 승점 3점으로 조 선두를 치고 나갔다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 나온 스코틀랜드는 1990년 이탈리아 대회 스웨덴전(2대1 승) 이후 무려 36년 만에 승전고를 울렸다. 반면 아이티는 1972년 서독 대회 이후 52년 만의 월드컵 복귀전서 패했다.

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B조의 카타르는 스위스와의 첫 경기서 후반 추가시간 터진 주장 부알람 후히의 '극장' 헤더 동점골로 1대1로 비겼다. B조의 캐나다는 13일 보스니아 헤르체고비나와 1대1로 비겼다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com