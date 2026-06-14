추신수, 몰래 남사친과 술 마시는 ♥하원미에 분노 "XX 돌았어"

[스포츠조선 이우주 기자] 야구선수 출신 추신수가 하원미의 일탈에 분노했다.
하원미의 유튜브 채널에서는 14일 '표정관리 안 되는 추신수'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
하원미는 친한 남사친인 축구선수 출신 김영광과 만났다. 하원미는 "아까 (제작진과) 남사친 여사친이 가능한 한계에 대해 이야기했다. 난 둘이서 밥 먹는 거까진 괜찮다"고 밝혔고 김영광은 "밥 먹는 건 괜찮은데 술은 안 된다. 여긴 카메라가 있으니까"라고 밝혔다. 그러면서 김영광은 "신수 형, 저 그렇지 않는다. 저 그런 사람 아니다. 저는 지킬 건 확실히 지키는 사람이라 이런 일이 없게 커피숍을 간다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
함께 술을 마시던 중 제작진은 "지금 만남을 추신수에게 얘기했냐"고 물었고 하원미는 "오늘 이렇게 만난 건 모른다"고 답했다. 이에 김영광은 "영상통화 해봐라. 내가 양해를 구해야 한다. 너 말도 안 하고 왔냐. 큰일났다"고 당황했고 제작진 역시 "말하는 시점도 중요하다. 만나놓고 통보하면 안 되지 않냐"고 걱정했다.
결국 하원미는 추신수에게 영상 통화를 걸었다. 하원미는 "나 지금 남사친이랑 술 마시고 있다"고 얘기했고 당황한 추신수는 표정 관리를 하지 못했다. 하원미도 "남편 지금 눈동자가 (흔들린다)"라고 깜짝 놀랐고 김영광도 "너무 웃기다"며 웃음을 터뜨렸다. 하지만 표정을 풀지 못한 추신수는 "XX 돌았어"라고 토로했다.
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