'와 진짜 사람인가' 이정후 침묵한 사이, MLB 타격 1위 경쟁자 또 쳤다

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]이정후가 침묵한 사이, 타격왕 경쟁자는 안타를 또 쳤다.

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샌프란시스코 자이언츠 이정후가 2경기 연속 안타를 추가하지 못했다. 이정후는 14일(이하 한국시각) 미국 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와의 홈 경기에 5번타자-우익수로 선발 출전했지만 4타수 무안타로 침묵했다.

2회말 첫 타석에서 우익수 플라이로 잡혔고, 선두타자로 나선 4회에도 중견수에게 타구가 잡히고 말았다. 세번째 타석에서는 유격수 땅볼에 그친 이정후는 8회 마지막 타석에서도 우익수 뜬공으로 물러났다. 샌프란시스코는 산발 7안타에 1득점에 그치면서 컵스에 1대7로 패했다.

이정후는 최근 2경기 연속 무안타다. 지난 11일 워싱턴 내셔널스전에서 역대 한국인 메이저리거 최장 기록인 18경기 연속 안타 기록을 이어간 이정후는 13일 컵스전에서 3타수 무안타로 안타를 치지 못하면서 연속 안타 행진이 끝났고, 이날까지 최근 2경기 7타수 무안타에 그쳤다. 3할3푼8리까지 상승했던 이정후의 시즌 타율은 3할2푼8리로 하락했다.

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MLB 전체 타격 2위에 이름을 올린 이정후는 아직 순위를 유지했다. 이날 타격 3위인 브랜든 마쉬(필라델피아)가 밀워키 브루어스전에서 5타수 3안타로 펄펄 날면서 타율이 3할2푼2리에서 3할2푼8리로 급상승했고, 이제 이정후와 거의 동율을 이뤘다. 이정후가 근소하게 앞서 2위를 유지했다.

마이애미 말린스 오토 로페즈. AP연합뉴스

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반면 MLB 타격 전체 1위를 달리고 있는 오토 로페즈(마이애미)는 이날 또 '멀티 히트'를 기록했다. 로페즈는 피츠버그 파이어리츠와의 원정 경기에서 2번-지명타자로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷을 얻어냈다.

로페즈는 최근 7경기 연속 안타 행진을 이어갔고, 그 중 6경기가 1경기 2안타 이상이다. 3안타 경기도 한 차례 있었다. 이날도 첫 타석은 내야 땅볼이었지만, 두번째 타석 우전 안타, 세번째 타석 볼넷, 네번째 타석 다시 좌전 안타까지. 무려 3차례 출루에 성공하면서 활약을 펼쳤다. 마이애미는 피츠버그에 2대3으로 역전패를 당해 아쉬움을 삼켰다.

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또 한번의 '멀티 히트'를 추가한 로페즈의 시즌 타율은 3할4푼2리에서 3할4푼5리로 더 올랐다. 이정후와의 격차도 벌리는데 성공했다. 로페즈는 6월 타율 4할1푼7리(48타수 20안타)를 기록 중이다. 이정후의 6월 타율은 4할2푼6리(47타수 20안타)다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com