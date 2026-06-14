김무열♥윤승아, 뜻밖의 오해 해명 "영상에 못 담았을 뿐..아들 원, 성인보다 더 먹어"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤승아가 아들 원이를 둘러싼 뜻밖의 오해를 해명하며 남다른 먹성을 공개했다.

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14일 윤승아의 유튜브 채널에는 '요즘의 일상들, 플리마켓 소식 그리고 내사랑 부'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 윤승아는 남편 김무열과 함께 맛집 데이트를 즐겼다. 김무열은 윤승아가 추천한 메뉴를 맛본 뒤 "아삭하고 맛있다"며 만족감을 드러냈다.

두 사람은 다양한 음식을 주문해 식사를 즐겼고, 김무열은 카메라를 향해 손을 흔들며 유쾌한 매력을 발산해 웃음을 자아냈다.

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또한 윤승아는 아들 원이의 남다른 식성을 언급했다. 그는 "원이 때문에 한식을 그만 먹고 싶을 정도"라며 웃은 뒤 "원이 아침 밥상만 보고 많은 분들이 우리 집이 밥을 안 먹는 줄 아시더라. 하지만 점심과 저녁은 한식으로 아주 든든하게 먹는다"고 말했다.

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이어 "밥하느라 정신이 없어 카메라에 담지 못할 뿐"이라며 "원이는 밥 한 공기를 다 먹는다. 가끔은 성인보다 더 많이 먹을 때도 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이에 김무열도 "사람들이 원이가 먹는 양을 보면 매번 놀란다"고 거들며 아들의 폭풍 성장 근황을 전했다.

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한편 윤승아는 2015년 김무열과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 김무열은 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 흥행으로 많은 인기를 끌고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com