'와 KIA 역대 최다 신기록' 광주 야구 열기 미쳤다…홈경기 12경기 연속 매진[광주 레코드]

14일 광주기아챔피언스필드 전석이 매진됐다. KIA 타이거즈 홈경기 12경기 연속 매진 신기록이다. 사진제공=KIA 타이거즈

8일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 삼성의 경기. 3회말 1사 1루 KIA 나성범이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.08/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] 또 매진. KIA 타이거즈가 구단 홈경기 연속 매진 신기록을 작성했다.

Advertisement

KIA는 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 두산 베어스와 경기에 앞서 2만500석 입장권을 모두 판매했다. 시즌 22번째 매진과 동시에 12경기 연속 매진을 기록했다.

지난 2024년 9월 7일 광주 키움 히어로즈전부터 지난해 3월 23일 광주 NC 다이노스전까지 11경기 연속 매진을 넘어선 구단 신기록이다.

올 시즌 광주기아챔피언스필드에는 14일 현재까지 34경기가 열렸고, 관중 62만704명을 동원했다. 경기당 평균 관중 1만8256명을 유지하고 있다. 또한 한 시즌 최다 매진 기록인 30경기(2024년 통합 우승 시즌)까지도 8경기만 남겨두고 있다.

Advertisement

KIA 주장 나성범은 "팬 여러분들께서 챔피언스 필드를 항상 가득 메워 주셨기에 선수단 모두가 힘내서 경기에 임하고 있다. 언제나 팬분들과 함께한다는 팬 퍼스트 정신과 최상의 경기력으로 성원에 보답하겠다"고 했다.

14일 매진된 광주기아챔피언스필드. 사진제공=KIA 타이거즈

Advertisement

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com