“한 거 없어요” 자책한 손흥민 초대형 호재, ‘퇴장 변수’ 멕시코 느린 센터백 준비...‘시속 35.2km’ SON 달리자

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 김대식 기자]멕시코전은 손흥민이 더 활약할 여지가 많을 것이다.

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한국은 오는 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 체코와의 1차전에서 역전승을 거둔 한국은 멕시코전에서 2연승, 조 1위 등극을 노린다.

손흥민이 선발이든, 교체로 출전하든 멕시코전은 더 장점을 발휘하기가 좋은 경기가 될 것으로 보인다. 멕시코는 체코처럼 수비 일변도의 경기를 펼치지 않을 것이다. 남아프리카공화국을 상대로도 멕시코는 앞선부터 강한 압박을 통해 승부를 봤다. 한국이 남아공보다는 객관적인 전력이 좋아 무작정 달려들지는 않겠지만 기본적인 방향성이 크게 달라지지는 않을 것이다.

멕시코가 이렇게 달려들면 한국은 더 좋은 찬스를 많이 만들 수 있다. 공간이 생겼을 때 장점이 잘 발휘되는 손흥민을 이용하면 되기 때문이다. 지난 경기에서 손흥민이 골 결정력이 좋지 못했지만 찬스를 포착하는 능력 자체는 여전했다. 영점 조절만 다시 가다듬는다면 충분히 득점을 기대해볼 수 있다. 손흥민이 좋아하는 역습에서의 위력은 멕시코가 가장 경계하고 있는 점일 것이다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인과 손흥민이 프리킥을 준비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

하지만 멕시코는 핵심 센터백인 세사르 몬테스가 남아공전에서 퇴장을 당해 한국전 출전이 불가능하다. 멕시코 현지 매체들은 몬테스를 대신할 선수로 에드손 알바레스를 지목하고 있다.

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스페인 아스의 멕시코판은 14일 '알바레스는 월드컵에서 아직 선발로 나서지 못했지만, 몬테스의 대체자로 낙점되며 자신의 가치를 증명할 거대한 기회를 맞게 됐다. 몬테스의 퇴장은 멕시코의 승리에는 영향을 주지 않았지만, 하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코가 조별리그에서 가장 위험한 상대로 평가하는 한국전을 앞두고는 상당한 손실로 여겨진다'고 전했다.

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알바레스는 멕시코 핵심 전력 중 하나였지만 최근에는 선발에서 밀리기 시작했다. 최근 경기력이 좋지 못하기 때문이다. 매체 역시 '알바레스는 멕시코 대표팀뿐 아니라 터키의 페네르바체에서도 부진한 경기력으로 인해 입지가 약해졌다. 수술 이후 대표팀 등번호 4번인 그는 은골로 캉테에게 주전 자리를 내줬고, 시즌 막판에는 출전 기회도 많지 않았다'고 언급했다. 또한 몬테스에 비해 안정적인 빌드업을 구사하지 못한다는 점도 지적했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 손흥민과 기쁨을 나누고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

알바레스는 1m90이라는 좋은 체격조건을 가지고 있지만 속도와 반응속도에 있어서는 떨어진다. 최고 속도가 시속 33km가 되지 않는다. 지난 체코전 손흥민은 시속 35.2km로 경기장에 있는 선수 중 최고 속도를 기록했다. 손흥민이 치고 달리기 시작하면 알바레스로는 따라잡을 수가 없다. 손흥민이 속도를 살려줄 수 있는 환경과 패스만 나온다면 멕시코의 골망을 충분히 흔들 수 있다. 손흥민 대신 선발로 나설 수 있는 오현규 역시 스피드가 좋다.