이경규, 프리미엄 닭 사업 실패 "시중 단가 안 맞아 동물원에 처분"

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 이경규가 과거 야심차게 뛰어들었던 프리미엄 닭 사업의 실패담을 솔직하게 털어놨다.

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14일 방송된 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 이경규가 사업 실패담을 털어놓았다.

이날 이경규는 "나는 닭을 키워본 적 있다. 농가에 병아리를 위탁하면 성체로 키워준다. 위탁 사육한 닭을 재판매하는 사업을 했다"면서 "뉴스를 보니 닭이 귀뚜라미를 먹으면 가슴살이 통통하게 차오르고 달걀 노른자도 터지지 않는다고 하더라. '바로 이거다' 싶어 귀뚜라미를 샀다. 닭들도 귀뚜라미를 좋아하고 그 닭이 낳은 달걀을 먹어보니 고소함이 달랐다"고 당시를 회상했다.

그 달걀을 '귀뚤란'이라고 했다는 이경규에게 김숙이 "(이름이) 조금 별론데"라고 하자 이경규는 "그래서 망했다"며 씁쓸해했다.

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이경규는 "사람들이 안 사먹더라. 남은 닭들을 식용으로 팔려고 했는데 이 닭들의 몸값이 비싸다 보니 시중 단가와 안 맞더라. 결국 동물원에 먹이로 팔았다. 사자, 호랑이들이 다 먹었다"고 털어놨다.

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이에 김숙은 "사람 먹으라고 그 좋은 거 먹여서 키웠는데"라며 안타까움을 표했다.

jyn2011@sportschosun.com