빠니보틀, '연예인 유튜버'에 일침 "돈 냄새 맡고 와, 유튜버로 인정 안 해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 여행 유튜버 빠니보틀이 소신발언으로 장내를 뒤집었다.

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12일 유튜브 채널 '채널십오야'에서는 '구독자수 1,950만 명 유튜버들의 고품격 토론의 장(1부)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 나영석PD는 유튜브 채널에서 활약 중인 침착맨, 빠니보틀, 미미미누, 카더가든, 강민경, 효연, 곽범, 엄지윤 등을 초청해 유튜브에 대한 이야기를 나눴다.

앞으로 나선 빠니보틀은 "'유튜브 심포지엄'이라 했을 때 구성을 받고 조금 놀랐다. 여기서 진짜 제가 인정하는 유튜버라고 할 수 이쓴 사람은 딱 3명"이라며 자신과 미미미누, 침착맨을 꼽았다.

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빠니보틀은 "가수, 코미디언 분들 계시는데 본인 분야에서 어느 정도 성취를 이루신 분들이다. 개인의 성취는 너무 인정한다. 이 분들이 유튜브를 들어오셔서 3루에서 시작했는데 본인이 야구를 잘한다고 생각하시는 분들이 있다. 저희는 안타를 쳐서 나온 사람이다"라고 밝혔고, 카더가든은 불쾌한 표정을 지었다.

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이어 빠니보틀은 "연예인분들은 어쨌든 돈 냄새를 맡고 들어온 분들"이라는 폭탄 발언으로 스튜디오를 난장판으로 만들었다.

나영석PD는 "너 얼마 버는데. PD만 해도 돈 잘 벌어"라고 발끈했고 강민경도 "이 사람 뭐죠?"라고 불편해했다. 카더가든도 "나 돈 얘기 시작하면 정말 성질 난다"고 한 가운데 효연은 "나 돈 냄새 잘 맡아"라고 인정해 웃음을 안겼다.

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스튜디오가 뒤집어진 가운데 빠니보틀은 웹툰 작가였던 침착맨을 유튜버로 인정한 이유에 대해 "안 될 때 아무것도 없이 시작하신 분이다. 2014년에는 돈이 안 될 때였다. 게임 하는 김에 방송을 켜는 거였는데 잘 돼서 어떻게 보면 지금 대부의 자리에 오르셨다. 그 이전의 공이 있었기에 찐 유튜버를 넘어서 대부라고 인정한다"고 밝혔다.

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빠니보틀은 "저는 다른 분들과는 다르게 정말 아무것도 없이 시작해서 여기까지 올라왔다는 자부심이 있다"고 밝혔고 강민경과 엄지윤은 "인정한다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com