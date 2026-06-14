'긴급 병원 이송' 두산 어쩌나, 직접 교체 요청 심상치 않다…"14일 한번 더 검진 예정"

부상으로 교체되는 정수빈 (광주=연합뉴스) 조남수 기자 = 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 중견수 정수빈이 3회말에 KIA 김호령의 타구를 수비하다 부상을 입고 교체되고 있다. 2026.6.14 iso64@yna.co.kr

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "14일 한번 더 검진을 받을 예정이다."

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두산 베어스가 주전 중견수 정수빈의 부상 정도에 주목하고 있다. 광주에서 한 차례 병원 검진을 받았지만, 14일 서울에서 한번 더 크로스체크를 하기로 했다. 부상 정도가 아주 가볍진 않은 듯하다.

정수빈은 14일 광주 KIA 타이거즈전에 1번타자 중견수로 선발 출전했다. 1회초 선두타자 안타로 출루해 양의지가 기선을 제압하는 투런포를 터트릴 때 함께 웃으며 좋은 흐름을 이어 가고 있었다.

문제 상황은 3회말에 나왔다. KIA 선두타자 김호령의 타구가 좌중간으로 향했는데, 정수빈이 타구를 쫓아 다이빙 캐치를 시도했다. 정수빈의 바람과 달리 공은 뒤로 흘러 2루타가 됐다.

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정수빈은 동료들의 후속 플레이를 지켜본 뒤에 벤치에 직접 교체를 요청했다. 웬만한 부상과 통증에는 의연한 정수빈이라 부상 정도가 가볍지 않음을 직감하게 했다. 슬라이딩을 할 때 글러브를 끼지 않고 땅을 짚었던 왼손 새끼손가락에 극심한 통증을 느꼈다.

양의지 선제 투런홈런 (광주=연합뉴스) 조남수 기자 = 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 양의지가 1회초 2사 1루에서 선제 투런홈런을 때리고 홈인하며 정수빈과 오명진의 환영을 받고 있다. 2026.6.14 iso64@yna.co.kr

부상으로 교체되는 정수빈 (광주=연합뉴스) 조남수 기자 = 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 중견수 정수빈이 3회말에 KIA 김호령의 타구를 수비하다 부상을 입고 교체되고 있다. 2026.6.14 iso64@yna.co.kr

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정수빈은 곧장 대수비 조수행으로 교체됐고, 바로 근처 병원으로 이송됐다.

두산 관계자는 "슬라이딩 과정에서 왼쪽 새끼손가락 마디가 접질리며 통증이 발생해 교체됐다. 병원에서 X-레이와 CT 촬영을 할 예정"이라고 밝혔다.

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주말이라 경기장 근처 병원 응급실에서 검진을 했는데, 정확한 진단을 위해서는 추가 검진이 필요하다고 판단했다. 정수빈은 14일 서울에서 MRI 검진을 진행할 예정이다.

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정수빈은 최근 두산이 5연속 위닝시리즈와 함께 5위까지 도약하는 데 큰 힘을 보탰다. 최근 10경기 타율은 3할2푼4리(34타수 11안타)에 이른다. 가을이 오기도 전에 벌써 5홈런을 기록, 개인 한 시즌 최다 홈런(6개) 기록을 가볍게 갈아치울 기세다.

정수빈은 안방마님 양의지와 함께 두산 센터라인의 핵심이고, 올 시즌 뒤 생애 2번째 FA도 앞두고 있어 여러모로 중요한 시즌을 보내고 있었는데 뜻밖의 부상 암초와 마주하게 됐다.

부상으로 교체되는 정수빈 (광주=연합뉴스) 조남수 기자 = 14일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 중견수 정수빈이 3회말에 KIA 김호령의 타구를 수비하다 부상을 입고 교체되고 있다. 2026.6.14 iso64@yna.co.kr

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com