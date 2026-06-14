"애 엄마 맞아?"..'이동건과 이혼' 조윤희, 턱선 위 단발 커트 파격 변신

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 조윤희가 한층 달라진 스타일로 근황을 전하며 눈길을 끌었다.

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조윤희는 지난 13일 개인 계정을 통해 마이코 코바야시 개인전 'Songs Echo Memories'를 찾은 모습을 공개했다.

이날 그는 딸 로아와 함께 전시장을 방문해 여유로운 시간을 보내며 일상을 공유했다.

공개된 사진 속 조윤희는 블랙 컬러 원피스를 매치한 깔끔한 스타일링으로 세련된 매력을 드러냈다. 특히 기존보다 짧아진 단발 헤어스타일이 시선을 사로잡았다. 턱선 위로 떨어지는 단정한 커트가 더해지면서 도시적인 분위기를 완성했다.

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전시 공간을 둘러보는 모습에서도 이전과는 다른 이미지가 느껴졌다. 짧아진 헤어스타일과 심플한 패션이 어우러지며 한결 산뜻하고 세련된 인상을 자아냈다. 작품 앞에서 포즈를 취하거나 전시를 감상하는 자연스러운 모습 역시 눈길을 끌었다.

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함께 공개된 사진에는 딸 로아의 모습도 담겼다. 민트톤 원피스를 입은 로아는 엄마 곁에서 환한 미소를 지으며 다정한 모녀 케미를 보여줬다. 특히 훌쩍 성장한 모습이 시선을 모으며 많은 관심을 받았다.

한편 조윤희는 2017년 이동건과 결혼해 딸 로아를 얻었으며, 2020년 이혼 후 딸을 양육하고 있다. 최근에는 해외 생활과 육아 일상을 SNS를 통해 꾸준히 전하며 팬들과 소통하고 있다.

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tokkig@sportschosun.com