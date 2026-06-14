장모님이 육아 돕는데 남편은 휴대폰만..어린 딸, 아빠와 눈 마주치자 '고개 푹' ('결혼지옥')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 육아에 무관심한 남편과 지친 아내가 갈등을 빚었다.

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15일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 172회에서는 어린 나이에 결혼해 두 아이를 키우고 있는 젠지(Z세대) 부부, '야너두 부부' 1부가 공개된다. 무심한 남편에게 지쳐버린 아내와 아내를 챙길 여유 없이 "너만 힘들어? 나도 힘들어!"를 외치는 남편의 이야기가 시청자들의 공감을 자아낼 예정이다.

역대급 비주얼로 등장부터 시선을 사로잡은 '야너두 부부'. 28세 남편과 24세 아내인 두 사람은 이른 나이에 결혼해 어느덧 결혼 4년 차, 두 아이의 부모다. 결혼 전 아내의 외모에 반해 SNS를 통해 인연을 맺고, 남편의 적극적인 구애로 연인으로 발전한 두 사람. 하지만 아내는 결혼 후 남편이 180도 달라졌다고 말한다. 육아에는 무관심한 채 집에서는 오로지 휴대전화만 본다는 것.

실제로 관찰 영상 속 남편은 장모님이 첫째의 등원을 돕기 위해 아침 일찍 집을 찾은 상황에서도 침대에 누워 휴대전화만 보고 있어 눈길을 끈다. 아내는 "남편이 기저귀 한 번 갈아준 적 없다. 나 혼자 육아를 버티고 있는 느낌"이라고 토로한다. 이를 지켜보던 MC 장동민 역시 "휴대전화는 평생 할 수 있지만 아이들이 어릴 때 챙겨줄 수 있는 시간은 얼마 없다"라며 안타까워했다는 후문.

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무엇보다 모두를 놀라게 한 것은 남편의 무심한 태도였다. 남편은 딸이 바로 앞에 있는데도 다정한 말 한마디 없이 출근하고, 가족들과 기본적인 인사조차 나누지 않는 모습을 보인다. 심지어 딸이 아빠와 눈이 마주치자 고개를 푹 숙여 오은영 박사를 놀라게 했다고. 이에 MC 문세윤은 "저건 너무 심한데?"라며 놀라움을 감추지 못한다고.

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이에 대해 남편은 "집안일은 거의 안 한다고 봐도 무방하다. 내 옷은 내가 거는 정도"라는 발언으로 스튜디오를 술렁이게 한다. 이어 남편은 "저도 삶에 여유가 없다. 5분이라도 더 자고 싶다"라고 솔직한 속내를 털어놓는다. 특히, 남편은 아내가 서운함을 호소하자 "애 보기 힘들어서 그런 거잖아", "일하고 집안일까지 할 수 있는 남자 있으면 데리고 와봐"라고 맞서 스튜디오를 술렁이게 만든다.

그런가 하면, 이날 방송에서는 두 사람의 홈캠 영상도 공개된다. 관찰 카메라가 꺼진 뒤 포착된 두 사람의 실제 갈등 상황에 스튜디오는 충격에 휩싸인다. 이에 대해 아내는 "남편이 사람을 죽일 듯한 눈빛으로 쳐다본다"라고 털어놓는데. 과연 '야너두 부부'를 벼랑 끝까지 내몬 갈등의 진짜 원인은 무엇일지 관심이 집중된다.

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'야너두 부부'의 이야기는 6월 15일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥' 172회에서 공개된다.