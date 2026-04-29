박정수, ♥정을영PD 위해 '압구정 건물' 지어줬는데.."일 안하고 술만" 폭로

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박정수가 소유 중인 압구정 건물을 공개했다.

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29일 박정수의 유튜브 채널에는 '박정수가 압구정에 건물을 지은 진짜 이유?!'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 박정수의 일상과 공간에 대한 생각이 고스란히 담겼다. 영상 속 박정수는 집 안 곳곳을 정리하며 "다 똑바로 놔야 돼. 이렇게 지저분한 거 딱 질색이야"라며 철저한 정리 습관을 드러냈다. 이어 "각이 맞아야 돼. 난 각 맞아야 돼"라고 강조하며 깔끔함에 대한 집착에 가까운 기준을 밝혀 눈길을 끌었다.

그는 "어차피 사는 거 이쁘게 해놓고 살아야 된다. 깨끗하게 해놓고 살아야 된다"고 말하며 공간 관리에 대한 확고한 신념도 전했다. 실제로 촬영 중에도 작은 먼지 하나까지 놓치지 않고 직접 치우는 모습으로 '청소 장인' 면모를 보였다.

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해당 건물은 2011년 남편을 위해 사무실 용도로 지어준 공간이라고. 그러나 "짓자마자 일을 안 하시더라. 여기서 일을 안 하고 술만 드시더라"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이후 이 공간은 박정수 본인이 대본을 보거나 책을 읽는 등 혼자만의 시간을 보내는 장소로 활용되고 있다.

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박정수는 "남자나 여자나 여력이 된다면 혼자만의 공간이 필요하다"며 "오피스텔이든 작은 시골집이든, 가끔 가서 정신적으로 쉬는 곳이 있으면 좋다"고 자신의 생각을 밝혔다. 특히 "퇴직 후에는 더 그런 공간이 필요하다"고 덧붙였다.

해당 건물은 압구정 갤러리아 백화점 앞에 위치해 있었다. 이에 제작진이 "이 건물 얼마냐"고 물어봤지만, 박정수는 "왜 이러시냐"며 답을 피해 웃음을 자아냈다.

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특히 건물 2층에는 남편을 위해 만든 '밤하늘 뷰' 오픈형 천장이 구비돼 있어 감탄을 자아냈다.

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한편 박정수는 1972년 MBC 공채 탤런트 5기로 데뷔했다. 1975년 사업가와 결혼했지만 두 자녀를 두고 합의 이혼했다. 이후 2009년부터 배우 정경호의 부친 정을영 PD와 사실혼 관계를 이어오고 있다.

jyn2011@sportschosun.com