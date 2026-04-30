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정용진 회장 바로 옆에 있는데..'추신수♥' 하원미 "추영우에 정신 팔려, 회장님도 잊었다"

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정용진 회장 바로 옆에 있는데..'추신수♥' 하원미 "추영우에 정신 팔려, 회장님도 잊었다"

[스포츠조선 김소희 기자] 전 야구선수 추신수의 아내 하원미가 신세계그룹 정용진 회장의 배우자 한지희 씨의 연주회를 찾았다.

30일 하원미는 자신의 SNS를 통해 "우리 지희언니 너무 멋져"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 하원미는 남편 추신수와 함께 지난 29일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열린 한지희 씨의 공연을 관람한 모습이다. 부부는 정용진 회장과 한지희 씨를 형상화한 판넬 옆에서 인증샷을 남기며 현장의 분위기를 전했다.

정용진 회장 바로 옆에 있는데..'추신수♥' 하원미 "추영우에 정신 팔려, 회장님도 잊었다"
정용진 회장 바로 옆에 있는데..'추신수♥' 하원미 "추영우에 정신 팔려, 회장님도 잊었다"

특히 하원미는 또 다른 영상도 공개하며 눈길을 끌었다. 그는 "나 추영우 얼마나 좋았으면 옆에 계신 회장님도 잊고 사진 찍는다고 정신 팔림"이라는 글과 함께 배우 추영우와 함께한 모습을 공유했다.

영상 속 하원미는 추영우 옆에서 환한 미소와 함께 '브이' 포즈를 취하며 즐거운 분위기를 드러냈고, 그 옆에 있던 정용진 회장은 머쓱한 듯 미소를 지어 보여 웃음을 자아냈다.

한편 정용진 신세계 그룹 회장과 한지희 씨는 지난 2011년 5월 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다. 플루티스트인 한지희 씨는 한상범 전 대한항공 부사장의 딸로도 알려져 있다

한지희 씨는 이날 오후 7시 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 데뷔 앨범 발매 기념 콘서트를 열었다. 한씨는 최근 세계적인 클래식 음반사 도이치 그라모폰을 통해 첫 앨범 '카를 라이네케 플루트 작품집'을 발매했다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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