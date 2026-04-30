김신영, 송은이와 불화설 부른 소속사 결별 진짜 이유.."대표 아닌 선배로 오래 보고 싶어"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 송은이와 김신영이 오랜 시간 따라붙었던 불화설의 진실을 직접 밝혔다.

Advertisement

30일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 측은 '처음 공개하는 김신영, 송은이 불화설에 대한 진실!'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 김숙은 김신영과 송은이의 재회에 대해 "사실 오늘 두 사람이 4년 만에 만나는 역사적인 날"이라며 "불화설이 좀 있었는데 이야기해야할 것 같다"고 말했다.

방송을 통해 만나는 건 4년 만이라는 두 사람은 불화설에 대해 직접 입을 열었다. 김신영은 "(불화설에 대해) 많이 들었다. 댓글에서도 굉장히 많았다"며 "계속 내가 아니라고 이야기해도 사람들이 '얘는 뭔가 켕기는 게 있어서 그렇게 하는 걸 거야'라는 게 있더라"고 털어놨다.

Advertisement

송은이 역시 "사람들이 '요새 신영이 봐?'라고 물어봤다"고 말했다. 그러면서 "신영이랑 같은 회사에 있다가 신영이가 독립 선언하고 재계약 안 하는 시점부터 사람들이 '싸워서 안 하는 구나'라고 지레 추측했다"고 전했다.

Advertisement

김신영은 "내가 소속사를 나왔던 이유는 하고 싶은 일을 하고 싶었을 뿐"이라며 "정말 건강하게 선배님한테 '소속사 대표 아닌 선배로 오래 보고 싶다'고 말했다"고 설명했다.

송은이는 당시 김신영이 재계약 안 하고 나갈 때 서운하지 않았느냐는 질문에 "솔직하게 말하면 그때 서운한 마음인지는 모르겠지만 슬픈 마음은 들었던 거 같다"고 답했다.

Advertisement

이를 들은 김신영은 놀란 표정을 지었고, 송은이는 "내가 완전히 너무 쿨했다는 아니었다"며 당시의 속마음을 솔직하게 고백했다.