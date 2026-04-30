[속보] '주스아저씨' 박동빈, 개업 준비하던 식당서 숨진 채 발견..향년 56세

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 박동빈(본명 박종문)이 세상을 떠났다. 향년 56세.

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30일 경기 평택경찰서에 따르면 고인은 전날 오후 4시 25분경 평택시 장안동의 한 상가 내 식당에서 숨진 채 발견됐다. 지인이 발견해 경찰에 신고했으며 범죄 혐의점, 유서 등은 확인되지 않았다. 이 식당은 고인이 최근 개업을 준비 중이었던 곳으로 알려져 안타까움을 더했다.

박동빈은 1970년 생으로 1998년 영화 '쉬리'로 데뷔했다. 드라마 '야인시대', '성균관 스캔들', '김약국의 딸들', 영화 '태극기 휘날리며', '조선미녀삼총사' 등에 출연했다. 2012년 드라마 '사랑했나봐'에서 충격적인 소식을 접한 후 주스를 뱉어내는 장면이 화제를 모아 '주스 아저씨'라는 애칭을 얻기도 했다.

2020년에는 동료 배우 이상이와 결혼, 슬하에 딸 한 명을 뒀다. 박동빈은 채널A 예능 프로그램 '오은영의 금쪽 상담소'에 출연, "51세에 결혼해서 3년만에 딸을 얻게 됐다. 54세에 초보아빠가 됐다"라며 딸이 선천성 심장병을 앓고 있다는 안타까운 사연을 전한 바 있다.

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한편 박동빈의 빈소는 경기 안성시 도민장례식장 VIP 5호실에 마련됐다. 발인은 5월 1일 오전 8시 30분이며, 장지는 우성공원묘원이다.

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joyjoy90@sportschosun.com