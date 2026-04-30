권오중, 희귀질환 子 학폭 피해에 눈물 "몽둥이로 때려..응급실 간 적도"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 권오중이 희귀 발달장애를 앓고 있는 아들이 학교폭력 피해를 당했던 일을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

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29일 방송된 KBS 2TV '황신혜의 같이 삽시다'에는 배우 권오중이 게스트로 출연했다.

이날 권오중은 병명조차 없는 희귀 발달장애를 앓고 있는 아들이 과거 학교폭력을 당한 적이 있다고 밝혀 충격을 안겼다.

권오중은 아들의 학창 시절 이야기가 나오자 "친구들과 어울리는 걸 좋아했지만 아이러니하게도 늘 혼자였다"며 "다른 아이들을 원망하지는 않는다. 어리니까 자기와 대화가 안 되고 못 노는 애들은 왕따를 시킬 수밖에 없는 거다"라고 말했다.

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하지만 중학교에 간 아들이 어느 날부터 등교를 거부하기 시작했다고. 권오중은 "아들이 누가 배를 때렸다고 학교에 안 가겠다고 했다. 결국 당사자를 만나러 가서 '네가 때렸니?'라고 했더니 놀라면서 '내가 얼마나 잘 놀아주는 줄 아냐'라고 해서 너무 미안해서 사과하고 집에 와서 아들을 야단쳤다"며 당시를 떠올렸다.

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그는 "나중에 집으로 전화가 왔는데 아들이 다쳐서 응급실에 가야 한다고 했다. 학교에 갔더니 아들이 피를 흘리고 있어서 병원에 데리고 가서 몇 바늘이나 목을 꿰맸다"고 밝혔다.

알고 보니 권오중의 아들은 1년 동안 5명에게 괴롭힘을 당하고 있었던 것으로 드러났다. 그는 "친한 척하다가 화장실에 가면 배를 때리고 몽둥이로 때리고 기어다니라고 했던 거다"라고 밝혀 충격을 안겼다.

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심지어 권오중이 직접 찾아가 물었던 아이는 아들을 괴롭힌 가해자 중 한 명으로 권오중 앞에서 뻔뻔하게 거짓말을 했던 것. 가해자가 창문 옆에 있던 아들을 괴롭히는 과정에서 유리창이 깨졌고, 유리 파편이 아들의 목에 박히며 사고가 발생했다.

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권오중은 "경찰을 불러서 애들을 조사하니까 애들이 무서워서 말한 거다. 우리 애가 1년 동안 고생을 했던 거였다. 내가 (아들한테) 얼마나 미안했겠냐"고 털어놨다.

그러면서 "제일 리더인 학폭 주범은 전학을 갔는데 본인이 가겠다고 하면 학적에 안 남더라. 그리고 다른 애들은 반만 바꿔준다, 그러면 반만 달라졌을 뿐 안 달라지고 똑같이 왕따를 시킨다. 정말 잔인하다"고 토로했다.

아들을 겨우 졸업시킨 뒤 고등학교에 진학하고 나서야 조금이나마 마음을 놓을 수 있었다는 권오중. 그는 "사실 아이가 제일 힘들었다. 진짜 학폭은 그 아이뿐만 아니라 부모를 다 죽인다. 다 거기에 갇히고 너무 힘들어한다"고 말했다.

이어 "소원이 있다면 어쨌든 우리는 나이가 들어가고 있으니까 아들이 잘 걷고 평범해진 걸 보고 갔으면 좋겠다는 생각을 한다"며 "강해졌다 싶어도 눈물이 난다"며 끝내 눈물을 보였다.