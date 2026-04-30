'이종석♥' 아이유, 걱정되는 연애 스타일 "과하게 맞춰주다 병원행"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 아이유의 연애 스타일이 공개됐다.

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29일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 MBC 금토드라마 '21세기 대군부인'의 아이유, 변우석이 출연했다.

이날 아이유와 변우석은 '무념무상 봇 연인'과 '인간 알람 연인' 중 누가 더 나은지 밸런스 게임을 진행했다.

이에 아이유는 알람 시계 연인을 선택했다. 이에 변우석과 유인나가 "숨 막히고 쪼아대는 데이트가 난거냐"라고 묻자 아이유는 "네. 너무 좋다"라면서 "'이래도 좋아, 저래도 좋아'하며 무념무상 연인과 데이트하면 힘이 빠질 거 같다. 저는 맞추는 건 잘 맞춰줄 수 있다. 알람시계 연인은 귀여울 것 같다"라고 답했다.

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하지만 이를 들은 유인나는 "웃기지 말라"며 찐친 면모를 보였다. 이어 그는 "아이유는 연인이 하자고 하면 다 따른다. 문제는 위험한 수준으로 따른다. 자기가 방전이면 방전이라고 신호를 줘야 하는데 다 소화하고 병 져 눕고 병원 간다"며 "앞으론 무념무상 연인을 선택해라"라고 폭로해 웃음을 자아냈다.

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한편 아이유는 배우 이종석과 2022년 말 열애 사실을 인정하며 공식적으로 연인 관계임을 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com