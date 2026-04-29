'87세' 전원주, 치매 초기 진단 충격 "처참하다..살아도 사는게 아냐"

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[스포츠조선 정유나 기자] 80대 후반이 된 배우 전원주가 치매 초기 진단 사실을 고백했다.

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29일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 전원주가 출연했다.

이날 전원주는 최근 빙판길에서 넘어져 고관절 인공관절 수술을 받은 근황을 전하며 "지금은 좋아졌다. 치료를 하니까 살 것 같다. 아플 때는 무조건 치료를 해야겠더라. 병원 가는 것에 돈 아끼면 안 되겠더라"고 말했다.

이어 전원주는 "요즘 깜빡깜빡하는 증상이 잦아졌다. 사람을 잘 못 알아봐서 오해받기도 하고, 얼굴은 아는데 이름이 생각이 안 나서 걱정이다"며 새로운 건강 고민을 털어놔 안타까움을 자아냈다.

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그러면서 "지난번에 누가 나에게 밥을 사줬는데, 기억하지 못해 낭패를 본 적이 있다. 지금은 메모하는 습관을 들였다"면서 "건망증이 생기다 보니 스스로도 걱정이지만, 자녀들과 내 주위 사람들에게 짐이 될까 봐 노래와 춤, 등산을 하고 있다"며 치매를 막기 위해 노력 중이라고 고백했다.

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또 "친한 동창 한 명이 치매가 왔다. 방금까지 나랑 인사해놓고 '댁은 누구세요?' 이러더라. 내가 주저 앉았다. 치매 걸린 친구를 보면 차라리 죽는 게 낫겠단 생각이 들 정도로 처참하다. 살아도 사는게 아니다"라고 토로했다.

이후 전원주는 병원 신경과를 찾아가 간이 정신상태 검사(MMSE), 뇌 CT 검사를 받았다. 그는 전문의에게 가장 불편한 점으로 "사람을 빨리 못 알아봐서 오해를 받는다"고 털어놨다.

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특히 전원주는 "1년 전에 한 건강검진에서 치매 초기 진단을 받았다"고 고백해 충격을 안겼다.

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검사를 마친 후, 전문의는 "검사 결과와 일상 생활을 종합하면, 전원주 씨의 현재 상태는 경도인지장애에 해당한다. 치매 전 단계이다"라고 진단했다.

한편 전원주는 지난달 빙판길에서 넘어져 고관절 인공관절 수술을 받았다. 고령에도 불구하고 수술을 무사히 마친 그는 이후 재활에 집중하며 회복에 힘써왔다. 이 과정에서 유튜브 촬영을 잠시 중단했고, 다소 수척해진 모습이 전해지며 팬들의 걱정을 사기도 했다.

jyn2011@sportschosun.com