최강희, 폐지 줍는 근황..하루 일해도 2천원 수입 "너무 고생스럽다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최강희가 폐지 수거에 나서며 소소한 일상 속 따뜻한 이야기를 전했다.

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29일 유튜브 채널 '나도 최강희'에는 "[폐지 줍는 할아버지의 수입] 돈이 되는 고물은 따로 있다"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에서 최강희는 일상에서 흔히 마주치는 폐지 수거 어르신을 만나 이야기를 나누고, 직접 체험에 나서는 모습을 보였다.

이날 어르신은 하루 일과에 대해 "새벽 3시 30분에 나온다. 장사 끝나고 (폐지) 내놓는 시간이기도 하고, 도로에 차가 많이 없어서 위험하지 않다"면서 "새벽 6시 30분에는 고물상 문이 열려서 3천 원부터 5천 원까지 번다"고 설명했다.

이어 "심심하면 나와서 또 한 바퀴 돌 때도 있고, 그렇지 않으면 친구들과 막걸리 한 잔 하기도 한다"고 덧붙였다. 이에 최강희가 "3천 원, 5천 원 벌었는데?"라고 묻자, 어르신은 "그렇게 생각하면 아무것도 못 먹는다"고 답해 웃음을 안겼다.

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이후 최강희는 어르신과 함께 폐지 줍기에 나섰다. 어르신은 "상자를 주울 땐 테이프를 떼고 납작하게 포개 쌓아야 한다"며 자신만의 요령을 전했다. 특히 꼼꼼하고 야무진 손길을 보인 최강희에게 "잘한다"라고 칭찬을 건네며 훈훈한 분위기를 더했다.

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최강희는 동네 곳곳에 버려진 상자를 보며 "웬일이냐. 나 온다고 많이 내놓은 것 같다"며 웃었지만, "구부렸다 폈다 하는 게 허리에 안 좋을 것 같다. 상자에 끈을 매는 것 자체가 고생스럽다"며 현실적인 어려움도 털어놨다.

또한 어르신은 폐지 가격에 대해 "킬로수에 따라서 50원 준다. 한 리어카 실어도 5천 원, 3천 원"이라고 설명했다.

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곧이어 두 사람은 모은 헌옷과 폐지를 들고 고물상으로 향했다. 리어카 한가득 실어 갔지만 손에 쥔 돈은 2천 원. 최강희는 "돈 벌었네. 돈 벌었어"라고 웃어 보였지만, 그 이면에 담긴 고단한 현실을 엿보게 했다.

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마지막으로 최강희는 어르신 부부를 만나 이야기를 나누고, 용돈까지 챙겨 드리며 따뜻한 여운을 남겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com