송은이, 웨딩드레스 입고 볼륨감 어필..김숙 "골이 보여, 더 모으면 목젖 친다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 김숙이 송은이의 볼륨감을 언급하며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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29일 유튜브 채널 '비보티비'에는 "엄마를 위해 재혼했어요..?? 더 지독하게 돌아온 천하제일 효심포장대회"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상 속 송은이와 김숙은 '천하제일 효심포장대회'를 주제로 구독자들의 사연을 소개하며 이야기를 나눴다.

이날 한 구독자는 "부모님이 웨딩드레스를 입은 제 모습이 너무 예뻤다고 해서 재혼한다. 엄마 잘 들어라. 세 번은 없다. 이번이 마지막 효도다"라며 유쾌한 사연을 전했다. 이에 송은이와 김숙은 웃음을 터뜨리며 "왜 어머니가 그렇게 좋아하시는데 세 번 해 달라", "땡땡이(구독자)들이 속이 이렇게 깊다"라고 너스레를 떨었다.

이어 김숙은 "우리는 한 번도 못 가지 않았냐"라고 말했고, 송은이는 "우리도 웨딩드레스 입은 적 있다. 물론 코미디 할 때"라며 과거 웨딩드레스를 입고 찍은 화보를 공개했다.

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김숙은 "은이 언니 '골미다' 때 입었을 때 진짜 예뻤다"고 회상했고, 화보를 보며 "저거 근데 많이 안 모은 거다. 솔직히 언니 등에서부터 끌어올리면 목젖 친다"라며 송은이의 볼륨감을 언급해 폭소를 안겼다.

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이어 김숙이 "이런 이야기 좋아하지 않냐"라고 묻자, 송은이는 쿨하게 "좋아한다. 어필하는 거니까. 다들 모르시지 않냐"라고 받아쳐 웃음을 더했다.

또한 김숙은 "그래서 이름이 '골미다'였나. 골이 보이던데"라고 화끈한 입담을 이어가며 현장을 웃음으로 물들였다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com