'사이클링히트 대신 3루타' → 최고령 그라운드 홈런까지…3~4월 CGV 씬스틸러상 후보 발표

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[스포츠조선 김영록 기자] KBO와 CGV가 공동 제정한 '월간 CGV 씬-스틸러상'의 3~4월 수상자 후보로 삼성 박승규, SSG 박성한, LG 오지환, 한화 왕옌청 등 총 4명의 선수가 선정됐다.

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'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 현장에서 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인에게 수여하며, 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다. 2025년에는 한화 홍창화 응원단장, NC 김정호, LG 구본혁 등 총 6명이 수상한 바 있다.

삼성 박승규는 4월 10일 NC와의 경기에서 사이클링 히트까지 2루타 하나만을 남겨둔 상황에서 팀을 위해 과감히 3루까지 달리는 장면이 인상 깊었다. 223일 만의 복귀 경기에서 놀라운 투혼으로 개인 기록보다 팀의 승리를 우선시하는 일명 '히트 포 더 팀' 마음가짐이 화제가 되어 후보에 올랐다.

SSG 박성한은 4월 21일 SSG-삼성 경기에서 선두 타자로 나서 초구 안타로 '개막전 이후 최다 경기 연속 안타(19경기)' 신기록을 경신했다. 1982년 롯데 김용희의 18경기 연속 안타 기록을 넘어 무려 44년 만에 쓰인 신기록으로, 새로운 '박성한의 시대'를 알리며 후보에 선정됐다.

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LG 오지환은 4월 8일 NC와의 경기에서 36세 27일의 나이로 최고령 그라운드 홈런을 기록했다. 오지환은 김재박(태평양)의 기록을 36년 만에 경신하며 '3~4월 CGV 씬-스틸러상' 후보에 올랐다.

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3월 29일 키움-한화 경기에서 선발 투수로 출전한 한화 왕옌청은 KBO 리그 첫 등판에서 5와 1/3이닝 3자책으로 첫 승을 거뒀다. NPB에서 프로 데뷔 후 7년간 이루지 못한 1군 선발승을 KBO 무대 첫 등판에서 달성한 왕옌청은 경기 후 흘린 뜨거운 눈물로 팬들에게 감동을 선사하며 후보에 이름을 올렸다.

수상자를 선정하는 팬 투표는 5월 2~5일 나흘 간 CGV 홈페이지 및 모바일 앱에서 참여할 수 있으며, 팬 투표 100%로 최종 선정된 수상자에게는 상금 100만원과 함께 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지가 부상으로 수여된다.

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'월간 CGV 씬-스틸러상' 3~4월 후보 4인의 영상은 CGV 홈페이지, 모바일 앱 및 KBO, CGV 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com