‘임현태♥’ 레이디제인, 쌍둥이 딸 발달 고민 “느린 것 같아..기는 걸 아직 안 해”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 레이디제인이 쌍둥이 딸의 발달 상황에 대한 고민을 전했다.

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지난달 30일 채널 '레이디제인'에는 '하루종일 칭얼대는 9개월 쌍둥이와 주말에 갇혀버린 STORY...'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 남편 임현태와 함께 9개월 된 쌍둥이 딸 우주, 별 양을 돌보며 육아에 집중하는 레이디제인의 모습이 담겼다.

아이들과 놀던 중 레이디제인은 "원래 이 시기 아기들이 잡고 서고 기고 해야 되는데 우리 아이들은 기는 걸 아직 하지 않는다. 조금 발달이 느린가?"고 솔직한 마음을 밝혔다.

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이어 "거실에 안전 가드와 다양한 육아 도구를 설치했지만 아기들이 전혀 움직일 생각이 없다. 한 자리에서 계속 장난감 가지고 노는 것을 더 좋아한다"고 설명했다.

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그러면서 그는 "그런데 아기들마다 발달 속도는 다르다고 하고 늦게 가는 게 오히려 좋다는 말도 있어서 조급해하지 않으려 한다"고 덧붙였다.

또 "천천히 있다가 갑자기 걸을 거야?"라며 딸에게 말을 건네는 모습도 담겼고, 이에 아기는 "응"이라고 대답하며 환하게 웃어 레이디제인을 미소 짓게 했다.

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한편 레이디제인은 지난 2023년 10살 연하인 그룹 빅플로 출신 뮤지컬 배우 임현태와 결혼했으며, 지난해 쌍둥이 딸을 품에 안았다.

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tokkig@sportschosun.com