최희, 가슴 찢어지는 이별 겪었다..15년 함께한 반려견 떠나보내 “슬픔 아닌 사랑으로 기억”

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 최희가 가족과의 가슴 아픈 이별을 전했다.

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최희는 지난달 30일 개인 계정을 통해 "사실 지난주 저는 또 한 번의 이별을 맞이했다"며 비보를 알렸다.

그는 "15년간 저희 가족과 함께한 하랑이가 많이 아프지 않고 하늘나라로 떠났다"며 "아직도 고개만 돌리면 하랑이가 있을 것 같아 보고 싶고 힘들다"고 털어놨다.

이어 "하지만 하랑이가 우리 가족에게 남긴 건 슬픔이 아니라 사랑이라는 걸 기억하며, 마음속에 하랑이를 묻는다"고 덧붙이며 애틋한 마음을 전했다.

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또 "하랑이, '하느님의 사랑'이라는 뜻을 가진 우리 하랑이. 즐겁게 뛰놀며 친구들과 신나게 지내고 있기를 바란다. 고맙고 사랑해"라고 마지막 인사를 건넸다.

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이와 함께 최희는 하랑이와 함께한 추억이 담긴 사진들을 공개하며 그리움을 더했다.

특히 하랑이의 장례식 현장 모습도 함께 전해 안타까움을 자아냈다.

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한편 최희는 2020년 4월 사업가 남성과 결혼해 슬하에 딸과 아들을 두고 있다.

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tokkig@sportschosun.com