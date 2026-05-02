주현영, '남산타워뷰' 예비 신혼집 공개 "한강뷰보다 훨씬 좋아"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 주현영이 신혼집으로 준비한 집을 공개했다.

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지난달 30일 주현영의 유튜브 채널에서는 '28평 아파트 주현영 신혼집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

"효창동 새댁 주현영"이라고 자신을 소개한 주현영은 "사실 제가 결혼을 하고 싶다. 준비되어있는 여자라는 걸 좀 보여주고 싶다. 이 집도 사실 같이 살 집으로 산 거다. 산 건 아니고 월셋집"이라며 자신의 집을 소개했다.

침실도 예비 남편과 함께 잘 공간으로 꾸몄다는 주현영은 "안방의 콘셉트는 나와 그의 사랑의 색 같은 느낌"이라며 분홍색 침구를 자랑했다.

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거실에는 초등학교 뷰가 눈에 띄었다. 주현영은 "제가 사실 좋아하는 뷰다. 오늘 아침에도 아이들의 웃음소리가 달리기하는 것도 구경하는데 굉장히 힐링이 되더라"라고 밝혔다. 이에 제작진은 "아기까지 생각하고 있냐"고 물었고 주현영은 "딸로 생각하고 있다"고 기다렸단 듯이 답했다. 주현영은 "나랑 똑닮은 딸을 낳고 싶다"며 "남편은 이왕이면 쌍꺼풀이 있거나 이목구비가 진한 사람이 좋다"고 밝혔다. 미리 생각한 이름도 있다는 주현영은 "저는 촌스러운 이름으로 짓고 싶긴 하다. 삼순이나 영심이처럼. 우리 애들 이름 따서 순심이?"라며 웃었다.

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주현영의 집은 희미한 남산타워 뷰를 자랑했다. 주현영은 "저희 뷰가 남산타워 뷰다. 한강 뷰보다 남산타워 뷰가 훨씬 좋다 생각한다"고 밝혔다. 하지만 멀리서 겨우 보이는 남산타워에 제작진은 "잘 안 보인다"고 밝혔고 주현영은 "사실 한 사람만 볼 수 있는데 같이 보고 싶으면 남편이 앉고 내가 무릎에 앉으면 된다"고 쑥스러워했다.

결혼을 하고 싶어하는 이유에 대해 주현영은 "저는 혼자 있는 걸 좋아하는 줄 알았는데 이 직업에 어떤 일을 해보니까 혼자 있으면 생각이 너무 많아지더라. 연기를 하면서 감정이나 에너지를 많이 쓰니까 집에서는 너무 다운되고 우울해지고 활동적인 걸 아예 안 하게 된다. 그래서 활동적인 사람이 옆에 있으면 좋겠다는 생각을 했다"고 밝혔다. 제작진이 "요즘 결혼정보회사 많이 하지 않냐"고 얘기했지만 주현영은 "저는 운명을 믿겠다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com