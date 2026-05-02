조혜련, 워홀간 子 우주 '경제 지원' 끊었다.."엄마카드 직접 자르고 떠나"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 조혜련이 호주로 워킹홀리데이를 떠난 아들 우주 군의 근황과 함께 애틋한 모자 관계를 전했다.

Advertisement

1일 유튜브 채널 '와우산티비'에는 "2회만에 방송 폐지?! 얘들아.. 사람 싫어하면 안돼 (Guest. 조혜련, 죠지)"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 해당 영상에는 조혜련과 가수 죠지가 출연해 '인간관계'를 주제로 다양한 이야기를 나눴다.

이날 죠지는 조혜련에게 "아들 우주 님이 (부모님한테) 편지 써주지 않았냐. 그게 감동이었다"고 말문을 열었다. 이에 조혜련은 "맞다. 우주가 완전히 달라져서 유럽을 가게 된 거다. 근데 가는 날 촬영이 있어서 우주 떠나는 걸 못 봤다. 그런데 현관문 앞에 내 거랑 남편 거 하나씩 써서 둔 것"이라며 당시를 떠올렸다.

조혜련은 "편지에 '엄마 잘 다녀오겠다. 엄마의 열정과 에너지를 존경한다'라고 썼다"며 "남편에게도 원래 아저씨라고 불렀는데 아버지라고 썼다. '아버지 사랑한다. 당신이 있어서 내가 바르게 될 수 있었다'고 적었다"고 전하며 결국 눈물을 보였다.

Advertisement

그는 "아들이 왕따를 당하거나 힘들 때도 우리는 우주를 탓하지 않았다. 항상 우주 편이 되어주겠다고 했고, 그게 우리가 해줄 수 있는 전부였다"고 덧붙이며 뭉클함을 더했다.

Advertisement

조혜련은 아들의 근황도 전했다. 그는 "우주가 시드니에서 워킹홀리데이로 일하고 있다"며 "우리 우주 이야기가 인터넷에서 핫하더라. 이런 이야기를 하는 이유는 우리나라에서 진짜 취업이 힘들다는 걸 말하고 싶어서다. 젊은이들을 응원하고 싶다"고 진심을 전했다.

또한 그는 아들이 경제적으로 독립한 일화도 공개했다. 조혜련은 "우주가 시드니로 떠나면서 엄마 카드를 부러뜨렸다. 그래서 우리가 호주 달러를 조금 쥐어줬다"고 전했다. 이어 "그런데 가서 며칠 생활하더니 '엄카 없으니까 너무 불편하다. 다시 만들어달라'고 하더라. 그래서 내가 '너 장난하냐. 너 이제 엄카 끝이다. 엄카 없다'라고 했다"고 덧붙여 현장을 폭소케 했다.

Advertisement

한편, 조혜련의 아들 우주 군은 최근 호주로 워킹홀리데이를 떠났다. 조혜련은 지난달 유튜브 채널 '머니그라피'에 출연해 냉혹한 20·30 취업 시장의 현실을 이야기하며 "아들 우주가 청강대학교 입학하며 게임기획학과에 들어갔다. 그때는 게임이 한창 유행이었는데 갑자기 AI 세상이 되더니 사람들이 게임을 안 한다. 그러니까 (게임을) 기획할 일이 없는 것"이라 토로했다.

Advertisement

이어 조혜련은 "그래서 우주도 다른 나라로 간다. 시드니로 워킹 홀리데이를 간다"며 "아들이 원서를 40군데쯤 냈다. 다 떨어졌다. 안 뽑는다"고 고백했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com