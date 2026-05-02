'할리우드 레전드' 메릴 스트립, 韓서 받은 선물 극찬.."내게 딱 맞춘 건 처음"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '할리우드 레전드' 배우 메릴 스트립이 메이크업 아티스트 정샘물의 정성이 담긴 선물에 감동한다.

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오늘(2일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 396회에서는 영화 '악마는 프라다를 입는다 2' 홍보차 내한한 메릴 스트립과 앤 해서웨이를 만난 정샘물의 '글로벌 클래스' 인터뷰 현장이 전격 공개된다.

이날 정샘물은 패션계의 바이블로 불리는 영화 '악마는 프라다를 입는다'의 주역들과 K-뷰티를 대표하는 'K-뷰티 대모'로서의 만남을 위해 영어 공부에 매진한다. 특히 이번 인터뷰에는 '소녀시대'의 티파니 영이 보조 MC로 합류해 든든한 지원군으로 나선다. 평소 긴장을 잘 하지 않는다는 정샘물은 이번 만남만큼은 "너무 떨린다"는 솔직한 심경을 드러내며, 끊임없이 대본을 연습하는 등 완성도 높은 인터뷰를 향한 열정을 쏟아냈다는 후문이다.

드디어 시작된 인터뷰, 전 세계를 사로잡은 레전드 배우 메릴 스트립과 모든 여성의 워너비 앤 해서웨이가 등장하자 현장은 순식간에 활기로 가득 찬다. 정샘물이 '글래스 스킨(Glass Skin)' 열풍을 탄생시킨 주인공이란 소개를 들은 메릴 스트립은 놀라움을 감추지 못한 채, 정샘물을 향해 메이크업에 대한 질문을 건넸다고. 이어 앤 해서웨이가 20년 간 앞머리를 내리지 못했던 이유까지, 'K-뷰티 대모' 정샘물이기에 가능한 어디서도 들어본 적 없는 흥미로운 이야기들에 참견인들은 눈을 떼지 못했다는 후문.

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정샘물이 정성껏 마련한 선물 또한 할리우드 스타들을 감동시킬 예정이다. 메릴 스트립은 "나에게 딱 맞춘 선물은 처음"이라며 극찬을 아끼지 않았다. 특히 앤 해서웨이는 정샘물을 향해 "최대한 빨리 메이크업을 받아보고 싶다"고 제안해, K-뷰티 대모의 글로벌 위상을 다시 한번 확인시킬 것으로 보인다.

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할리우드 레전드들과 함께한 정샘물의 특별한 인터뷰 현장은 오늘(2일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.