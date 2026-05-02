유재석, 조세호 비난 "결혼식 사회 엉망진창, 노케미에 노잼" ('핑계고')

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[스포츠조선 이우주 기자] '핑계고' 유재석이 조세호의 진행 능력에 싸늘한 비난을 보냈다.

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2일 유튜브 콘텐츠 '핑계고'에서는 한상진, 양상국, 남창희가 게스트로 출연했다.

배우 출신 윤영경과 결혼한 남창희에 유재석은 등장하자마자 "'한강 아이유'와 결혼했다"고 축하했다.

유재석은 남창희의 결혼식을 떠올리며 "아내 분은 직장생활하고 있지 않냐. 두 분이 결혼서약서를 읽는데 창희는 방송을 했는데도 발음이 긴장을 해서 그런가? 입이 말라서 그런가? 하여튼 이상하게 읽었다. 아내 분이 읽는데 저도 오랫동안 방송하니까 딱 알지 않냐. '방송을 하셨나? 아나운서신가?' 발음이 너무 좋더라. 기사 난 거 보니까 그런 것도 하지 않냐"고 감탄했다. 배우 출신인 윤영경은 동대문구청 아나운서로도 활약 중이다.

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이에 남창희는 "나중에 세찬이랑 후일담을 하는데 여자 연예인이랑 일반인이 결혼하는 거 같다더라"라며 웃었고 유재석은 "창희가 들어올 때 하객들이 박수쳤는데 영경 씨가 들어오니까 탄성이 나왔다. 거의 연예인이었다"며 인정했다.

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남창희가 유독 얼었던 이유는 따로 있었다. 남창희는 "그날 아팠다. B형 독감에 걸려서 몸이 너무 아 좋은 상태였다. 근데 결혼식을 해야 하니까 일단 갔다. 근데 약을 먹으니까 입이 말랐다. 입술이 붙어서 안 내려온다"고 토로했다. 이에 남창희는 어색한 입매로 신랑 입장을 했다고. 유재석은 "어쩐지 우리는 '쟤 왜 저렇게 긴장하냐'고 깔깔대고 웃었다"고 밝혔다.

결혼식 사회는 조세호와 윤정수가 공동으로 봤다. 이에 조세호는 "세호하고 정수가 더블 사회를 봤다. 엉망진창이다. 한 사람이 해야 하는데 주고받으면 어려워진다. 둘이 호흡을 맞추던 사람이 아니라 정수는 자기 길을 가고"라며 "케미가 없다. 노케미에 완전 노잼이었다"고 비난해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com